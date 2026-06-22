بهگزارش خبرنگار میراثآریا، بیست و نهمین نشست کمیته تاریخیفرهنگی روز ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ به همت دانشگاه امام جواد (ع) و با همکاری انجمن ایرانشناسی شاخه یزد برگزار شد.
این نشست با عنوان شهر تاریخی یزد، رویکرد باستانشناختی و با حضور جمعی از فعالان حوزه گردشگری، موزهداران، دانشجویان و علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ یزد برگزار شد.
در این نشست، سخنرانان به بیان دیدگاهها و یافتههای خود درباره پیشینه تاریخی و باستانشناختی شهر یزد پرداختند و موضوعاتی همچون بلوک تاریخی رستاق، محوطه باستانی بیده و بازتابهای فرهنگی کتیبههای تورانپشت را مورد بررسی قرار دادند.
همچنین پیام شمسالدینی، دبیر انجمن ایرانشناسی شاخه یزد، گزارشی از فعالیتهای فرهنگی، پژوهشی و ادبی این انجمن در سالهای گذشته ارائه کرد و بر تداوم برنامههای علمی و فرهنگی در راستای شناخت و معرفی ظرفیتهای تاریخی استان تأکید کرد.
این نشست علمی و فرهنگی که بیش از سه ساعت به طول انجامید، با دعوت ابراهیم کاظم نژند، مدیر پایگاه قنات جهانی زارچ، برای بازدید از خانه تاریخی توانا به پایان رسید.
در ادامه و در بازدید عصرگاهی از خانه تاریخی توانا، کاظم نژند توضیحاتی درباره عناصر باستانشناختی، ویژگیهای معماری و لایههای تاریخی این بنای ارزشمند ارائه کرد.
او با تشریح ساختارهای شکلگرفته در دورههای مختلف تاریخی، به معرفی نشانههای معماری و تحولات کالبدی این اثر ماندگار پرداخت.
خانه تاریخی توانا به دلیل برخورداری از شواهد و عناصر متعلق به پنج دوره تاریخی، ازجمله بناهای شاخص شهر یزد به شمار میرود و مطالعه آن میتواند در شناخت سیر تحول معماری و زیست شهری در این منطقه نقش مؤثری ایفا کند.
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