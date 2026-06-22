عملیات مرمت اضطراری باغ تاریخی حمص در بافق آغاز شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عملیات مرمت باغ تاریخی حمص یکی از آثار ارزشمند دوره قاجاریه در شهرستان بافق، با هدف حفاظت و صیانت از این بنای تاریخی آغاز شد.

این باغ که به شماره ثبت ۱۵۰۷۱ در ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، یادگاری ارزشمند از معماری و هنر باغ سازی دوران قاجار در این منطقه به شمار می‌رود.

عملیات مرمت این اثر تاریخی شامل اقدامات تخصصی نظیر کونوشکنی، اجرای پشت بند برای استحکام‌بخشی، مرمت بادگیر و نیز اجرای کاه‌گل بر روی پشت‌بام است، این اقدامات با هدف جلوگیری از تخریب بیشتر، افزایش مقاومت بنا در برابر عوامل جوی و احیای اصالت معماری دوره قاجاری انجام می‌شود.

برای اجرای این پروژه مرمتی، اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تأمین و تخصیص یافته است.

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