۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۵

عملیات مرمت اضطراری باغ تاریخی حمص در بافق آغاز شد

عملیات مرمت اضطراری باغ تاریخی حمص در بافق آغاز شد

عملیات مرمت اضطراری باغ حمص با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در شهرستان بافق آغاز شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عملیات مرمت باغ تاریخی حمص یکی از آثار ارزشمند دوره قاجاریه در شهرستان بافق، با هدف حفاظت و صیانت از این بنای تاریخی آغاز شد.

 این باغ که به شماره ثبت ۱۵۰۷۱ در ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، یادگاری ارزشمند از معماری و هنر باغ سازی دوران قاجار در این منطقه به شمار می‌رود.

عملیات مرمت این اثر تاریخی شامل اقدامات تخصصی نظیر کونوشکنی، اجرای پشت بند برای استحکام‌بخشی، مرمت بادگیر و نیز اجرای کاه‌گل بر روی پشت‌بام است، این اقدامات با هدف جلوگیری از تخریب بیشتر، افزایش مقاومت بنا در برابر عوامل جوی و احیای اصالت معماری دوره قاجاری انجام می‌شود.

برای اجرای این پروژه مرمتی، اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تأمین و تخصیص یافته است.

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کد خبر 1405040100034
نجمه میثاق یزدی
دبیر مرضیه امیری

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