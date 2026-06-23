به ­گزارش خبرنگار میراث‌آریا، صبح روز دوشنبه اول تیرماه، نشست هماهنگی و ساماندهی مرمت بازارچه تاریخی حاج میرزا هادی در محله مزرعه سیف اردکان با حضور شهردار اردکان، سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان، معاون شهردار و نماینده هیئت‌امنای بازارچه در دفتر شهردار برگزار شد.

در این نشست، حاضران ضمن بررسی وضعیت موجود بازارچه، درباره روند مرمت و ساماندهی این مجموعه تاریخی و چگونگی اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای حفظ و احیای آن به گفت‌وگو پرداختند. همچنین نماینده هیئت‌امنای بازارچه دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره نیازهای مرمتی و نحوه مشارکت در اجرای طرح ارائه کرد.

بازارچه حاج میرزا هادی با طول تقریبی ۲۱۰ متر و برخورداری از ۸۸ غرفه، از فضاهای تاریخی و اقتصادی شاخص محله مزرعه سیف اردکان به شمار می‌رود و به‌عنوان یکی از عناصر هویت‌بخش این محله، جایگاه ویژه‌ای در بافت تاریخی منطقه دارد.

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مرمت این بازارچه در چند فاز اجرایی دنبال خواهد شد. در فاز نخست، جداره‌سازی فضای داخلی بازارچه در اولویت قرار دارد و در مراحل بعدی، عملیات کف‌فرش و ساماندهی جداره‌های سمت کوچه اجرا می‌شود.

همچنین مقرر شد برآورد اولیه اعتبار موردنیاز برای تأمین مصالح و هزینه‌های اجرایی تهیه شود تا عملیات مرمت بر اساس طرح موجود و به‌صورت مشارکتی آغاز شود. در این راستا، بخش‌های باقی‌مانده بازارچه نیز با الگو گیری از اقدامات مرمتی انجام‌شده در سال‌های گذشته ساماندهی خواهد شد.

بازارچه تاریخی حاج میرزا هادی که به همت مرحوم حاج میرزا هادی وقف شده است، در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده و اجرای برنامه مرمت مرحله‌ای آن می‌تواند ضمن حفاظت از ارزش‌های تاریخی و معماری این اثر، به احیای کارکرد اقتصادی و اجتماعی آن در بافت تاریخی مزرعه سیف کمک کند.

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