۳۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۲

رونمایی از اثری الهام‌گرفته از فرهنگ ارمنی در موزه آرداک مانوکیان

رونمایی از اثری الهام‌گرفته از فرهنگ ارمنی در موزه آرداک مانوکیان

همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی، آیین رونمایی از یک اثر هنری با الهام از نمادها و نقش‌مایه‌های فرهنگ ارمنی با حضور جمعی از هنرمندان، پژوهشگران، فعالان میراث فرهنگی و نمایندگان جامعه ارامنه در موزه آرداک مانوکیان برگزار شد.

به گزارش میراث آریا، همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی، آیین رونمایی از یک اثر هنری با الهام از نمادها و نقش‌مایه‌های فرهنگ ارمنی با حضور جمعی از هنرمندان، پژوهشگران، فعالان میراث فرهنگی و نمایندگان جامعه ارامنه در موزه آرداک مانوکیان برگزار شد.

آلیس شاه‌مرادیان، مسئول موزه آرداک مانوکیان در سخنانی به روند شکل‌گیری ایده این اثر پرداخت و اظهار کرد: این پروژه به یاد ۲دختر آرلن استپانیان و همسرش شکل گرفته است.

به گفته او، پس از درگذشت این دو دختر در سانحه هوایی، خانواده آنان تصمیم گرفتند یادبودی هنری برای گرامیداشت یاد و خاطره فرزندانشان خلق کنند.

در این آیین، شهرزاد امین‌شیرازی، سرپرست گروه هنرهای ملی- سنتی، به همراه زهرا عرب علی‌دوستی و فرید رهنما از اعضای بانک اطلاعات و مستندسازی گروه هنرهای ملی- سنتی حضور داشتند.

همچنین امیر سیدی، سرپرست کارگاه قلم‌زنی، شهلا اسدیانی سرپرست کارگاه مینا، ندا خلعت‌آبادی از هنرمندان و کارشناسان هنری کارگاه مینا و هادی بابایی، سرپرست اسبق گروه هنرهای ملی-سنتی، در این مراسم شرکت کردند.

در این برنامه، سیداحمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران، بیژن اربابی از کارشناسان برجسته فرش ایران، جمعی از هنرمندان، پژوهشگران و پیشکسوتان جامعه ارامنه نیز حضور داشتند.

بر اساس توضیحات ارائه‌ شده در مراسم، در مرحله نخست طرحی با محوریت یکی از کلیساهای تاریخی ارمنستان و با بهره‌گیری از نمادها و عناصر فرهنگی ارامنه طراحی و در قالب یک فرش تصویری اجرا و طراحی این اثر با مشارکت هنرمندان و طراحان فرش انجام شد و در ادامه، این طرح در قالب 2 اثری نفیس خلق شد.

در ساخت این اثر از تکنیک‌های مختلف صنایع‌دستی از جمله میناکاری، مرصع‌کاری، مخراج‌کاری، حکاکی روی فلز ، اره‌کاری و ...بهره گرفته شده است. اجرای بخش‌های مختلف اثر نیز با همکاری هنرمندان و استادکاران حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی انجام شده و حاصل تلفیق هنرهای گوناگون در قالب یک اثر واحد است.

در ادامه مراسم، هنرمندان و دست‌اندرکاران پروژه درباره روند طراحی و اجرای اثر، چگونگی شکل‌گیری ایده و مراحل فنی ساخت آن توضیحاتی ارائه کردند.

در بخش پایانی این آیین، شهرزاد امین‌شیرازی با اشاره به جایگاه هنر در حفظ و انتقال مفاهیم فرهنگی، بر اهمیت خلق آثار ماندگار و نقش هنر در ثبت خاطره و میراث فرهنگی تأکید کرد.

این اثر که به یاد دو دختر آرلن استپانیان و همسر ایشان عیادت هارطونیانس خلق شده است، پس از رونمایی این اثر مدتی در موزه آرداک مانوکیان نگهداری خواهد شد چرا که این یادمان یادآور پیوند هنر، خاطره و میراث فرهنگی برای نسل‌های آینده خواهد بود.

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کد خبر 1405040100042
فاطمه رهبر
دبیر مرضیه امیری

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