به گزارش میراث آریا، همزمان با روز جهانی صنایعدستی، آیین رونمایی از یک اثر هنری با الهام از نمادها و نقشمایههای فرهنگ ارمنی با حضور جمعی از هنرمندان، پژوهشگران، فعالان میراث فرهنگی و نمایندگان جامعه ارامنه در موزه آرداک مانوکیان برگزار شد.
آلیس شاهمرادیان، مسئول موزه آرداک مانوکیان در سخنانی به روند شکلگیری ایده این اثر پرداخت و اظهار کرد: این پروژه به یاد ۲دختر آرلن استپانیان و همسرش شکل گرفته است.
به گفته او، پس از درگذشت این دو دختر در سانحه هوایی، خانواده آنان تصمیم گرفتند یادبودی هنری برای گرامیداشت یاد و خاطره فرزندانشان خلق کنند.
در این آیین، شهرزاد امینشیرازی، سرپرست گروه هنرهای ملی- سنتی، به همراه زهرا عرب علیدوستی و فرید رهنما از اعضای بانک اطلاعات و مستندسازی گروه هنرهای ملی- سنتی حضور داشتند.
همچنین امیر سیدی، سرپرست کارگاه قلمزنی، شهلا اسدیانی سرپرست کارگاه مینا، ندا خلعتآبادی از هنرمندان و کارشناسان هنری کارگاه مینا و هادی بابایی، سرپرست اسبق گروه هنرهای ملی-سنتی، در این مراسم شرکت کردند.
در این برنامه، سیداحمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران، بیژن اربابی از کارشناسان برجسته فرش ایران، جمعی از هنرمندان، پژوهشگران و پیشکسوتان جامعه ارامنه نیز حضور داشتند.
بر اساس توضیحات ارائه شده در مراسم، در مرحله نخست طرحی با محوریت یکی از کلیساهای تاریخی ارمنستان و با بهرهگیری از نمادها و عناصر فرهنگی ارامنه طراحی و در قالب یک فرش تصویری اجرا و طراحی این اثر با مشارکت هنرمندان و طراحان فرش انجام شد و در ادامه، این طرح در قالب 2 اثری نفیس خلق شد.
در ساخت این اثر از تکنیکهای مختلف صنایعدستی از جمله میناکاری، مرصعکاری، مخراجکاری، حکاکی روی فلز ، ارهکاری و ...بهره گرفته شده است. اجرای بخشهای مختلف اثر نیز با همکاری هنرمندان و استادکاران حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی انجام شده و حاصل تلفیق هنرهای گوناگون در قالب یک اثر واحد است.
در ادامه مراسم، هنرمندان و دستاندرکاران پروژه درباره روند طراحی و اجرای اثر، چگونگی شکلگیری ایده و مراحل فنی ساخت آن توضیحاتی ارائه کردند.
در بخش پایانی این آیین، شهرزاد امینشیرازی با اشاره به جایگاه هنر در حفظ و انتقال مفاهیم فرهنگی، بر اهمیت خلق آثار ماندگار و نقش هنر در ثبت خاطره و میراث فرهنگی تأکید کرد.
این اثر که به یاد دو دختر آرلن استپانیان و همسر ایشان عیادت هارطونیانس خلق شده است، پس از رونمایی این اثر مدتی در موزه آرداک مانوکیان نگهداری خواهد شد چرا که این یادمان یادآور پیوند هنر، خاطره و میراث فرهنگی برای نسلهای آینده خواهد بود.
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