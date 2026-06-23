بهگزارش خبرنگار میراث آریا؛ ژیلا مشیری امروز سهشنبه ۲ تیر ۱۴۰۵، در جمع خبرنگاران، با بیان این مطلب اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 6 جلو کتاب منتشر شده که «زنان و گردشگری در کشورهای آسیایی مسلمان» اثر علی موحد عبدالکریم ویسی و «دین هخامنشان» اثر رضا مهرآفرین است.
او تصریح کرد: «میراث پزشکی مردمی ایران مطالعه موردی ارومیه» نوشته فریده مجیدی خامنه، «نمونههای کاربردی بین المللی از مسافرت و گردشگری پایدار» به قلم بهار بیشمی و حسن عزیزی از دیگر آثار منتشر شده است.
به گفته رییس مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کتاب «سنگ نوشتههای یونانی موزه ملی ایران» به قلم فرهاد صولت و کتاب «جلال فرهنگ مجموعه مقالات و یادداشتها در پاسداشت مقام استاد جلالالدین رفیعفر» به قلم حمیدرضا قربانی منتشر شده است.
انتهای پیام/
نظر شما