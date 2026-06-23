به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهروز ندایی، سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با ابراز نهایت تأسف، درگذشت استاد گرانقدر رشته نساجی سنتی، شادروان سید خلیل یاالله را تسلیت عرض کرد



ندایی با اشاره به جایگاه هنری آن مرحوم، وی را پیشکسوتی دارای درجه یک هنری و از صاحبان سبک در رشته مخمل‌بافی معرفی کرد و ضمن ابراز همدردی، برای ایشان از درگاه خداوند متعال علو درجات مسئلت کرد.



معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز با ابراز مراتب تسلیت، این ضایعه بزرگ را به خانواده معزز فقید و جمیع استادان صنایع دستی ایران تسلیت گفته و برای آن مرحوم مغفور، طلب رحمت و علو درجات از خداوند منان را دارد.

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