به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه جاری در دیدار با فرماندار شهرستان دهلران با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان دهلران در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: دهلران به عنوان یکی از شهرستان‌های مهم استان، از قابلیت‌های ارزشمندی در زمینه توسعه گردشگری، معرفی آثار تاریخی و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی برخوردار است که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌توان از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی بهره‌مند شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی‌های فرماندار ویژه دهلران در پیشبرد برنامه‌های این اداره‌کل، افزود: تعامل و همکاری میان مجموعه فرمانداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مؤثر و حمایت از فعالان این حوزه خواهد بود.

شریفی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مرزی و توسعه بازارهای هدف به ویژه کشور عراق برای معرفی و عرضه محصولات صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: حضور هنرمندان استان در نمایشگاه‌های برون‌مرزی فرصت مناسبی برای معرفی هنر اصیل ایرانی و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در این آیین، تلاش هنرمندان و صنعتگران دهلرانی را در حفظ، احیا و معرفی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی ارزشمند دانست و بر استمرار حمایت از فعالان این حوزه و فراهم‌سازی زمینه حضور مؤثر آنان در بازارهای داخلی و خارجی تأکید کرد.

در این دیدار، مراد یگانه فرماندار ویژه شهرستان دهلران نیز با تأکید بر اهمیت حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در توسعه شهرستان، بر حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های این حوزه و رفع موانع پیش‌روی فعالان و هنرمندان تأکید کرد.

فرماندار ویژه شهرستان دهلران توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی شهرستان را از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه دهلران عنوان کرد.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌ها و خدمات حجت‌الله عینی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دهلران و جمعی از صنعتگران فعال این شهرستان، به پاس نقش‌آفرینی مؤثر آنان در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و حضور فعال در نمایشگاه‌های برون‌مرزی کشور عراق، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

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