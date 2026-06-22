۱ تیر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۴

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام

صنایع‌دستی دهلران در مسیر رونق قرار دارد/ ضرورت حمایت از هنرمندان و توسعه بازارهای فرامرزی

صنایع‌دستی دهلران در مسیر رونق قرار دارد/ ضرورت حمایت از هنرمندان و توسعه بازارهای فرامرزی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام به همراه نورالدین محسنی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان و با همراهی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دهلران، با مراد یگانه فرماندار ویژه شهرستان دهلران دیدار و گفت‌وگو کرد و بر حمایت از هنرمندان و توسعه بازارهای فرامرزی تاکید شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی روز یکشنبه ۳۱ خردادماه جاری در دیدار با فرماندار شهرستان دهلران با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر شهرستان دهلران در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: دهلران به عنوان یکی از شهرستان‌های مهم استان، از قابلیت‌های ارزشمندی در زمینه توسعه گردشگری، معرفی آثار تاریخی و حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی برخوردار است که با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌توان از این ظرفیت‌ها در مسیر توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی بهره‌مند شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی‌های فرماندار ویژه دهلران در پیشبرد برنامه‌های این اداره‌کل، افزود: تعامل و همکاری میان مجموعه فرمانداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مؤثر و حمایت از فعالان این حوزه خواهد بود.

شریفی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مرزی و توسعه بازارهای هدف به ویژه کشور عراق برای معرفی و عرضه محصولات صنایع‌دستی تأکید کرد و گفت: حضور هنرمندان استان در نمایشگاه‌های برون‌مرزی فرصت مناسبی برای معرفی هنر اصیل ایرانی و ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات صنایع‌دستی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام در این آیین، تلاش هنرمندان و صنعتگران دهلرانی را در حفظ، احیا و معرفی هنرهای سنتی و صنایع‌دستی ارزشمند دانست و بر استمرار حمایت از فعالان این حوزه و فراهم‌سازی زمینه حضور مؤثر آنان در بازارهای داخلی و خارجی تأکید کرد.

در این دیدار، مراد یگانه فرماندار ویژه شهرستان دهلران نیز با تأکید بر اهمیت حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در توسعه شهرستان، بر حمایت از برنامه‌ها و طرح‌های این حوزه و رفع موانع پیش‌روی فعالان و هنرمندان تأکید کرد.

فرماندار ویژه شهرستان دهلران توسعه زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی شهرستان را از اولویت‌های مهم در مسیر توسعه دهلران عنوان کرد.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌ها و خدمات حجت‌الله عینی رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دهلران و جمعی از صنعتگران فعال این شهرستان، به پاس نقش‌آفرینی مؤثر آنان در معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و حضور فعال در نمایشگاه‌های برون‌مرزی کشور عراق، تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

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کد خبر 1405040100021
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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