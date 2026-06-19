به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام همزمان با هفته صنایعدستی، به همراه معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان در سفر به شهرستان آبدانان، برنامههای مختلفی را در حوزههای صنایعدستی، میراثفرهنگی و گردشگری این شهرستان دنبال کرد.
در نخستین برنامه این سفر، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان به همراه معاون صنایعدستی و رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان آبدانان با امام جمعه این شهرستان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آبدانان ارائه شد و موضوعاتی از جمله حمایت از هنرمندان، پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵، توسعه بازارچههای صنایعدستی و حضور صنعتگران در نمایشگاههای داخلی و به ویژه نمایشگاههای کشور عراق مورد بررسی قرار گرفت.
شریفی در این دیدار، ایجاد و تقویت بازارچههای صنایعدستی را عاملی مهم در عرضه مستقیم محصولات هنرمندان و توسعه بازار فروش دانست و بر استمرار حمایتها از فعالان این حوزه تأکید کرد.
امام جمعه آبدانان نیز ضمن قدردانی از اقدامات مجموعه میراثفرهنگی استان و شهرستان، حمایت از حضور صنعتگران آبدانان در نمایشگاههای کشور عراق را اقدامی ارزشمند در معرفی ظرفیتهای شهرستان و توسعه بازارهای صادراتی عنوان کرد.
در ادامه این سفر، آیین تجلیل از برگزیدگان نشان ملی صنایعدستی شهرستان آبدانان با حضور مدیرکل میراثفرهنگی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان و فرماندار شهرستان برگزار شد.
در این مراسم، از پروانه درویشی در رشته حصیربافی و فروزان قاسمی در رشته گلیمبافی به عنوان دارندگان نشان ملی صنایعدستی تقدیر شد.
همچنین با اهدای لوح تقدیر به فرماندار و معاون فرماندار آبدانان، از حمایتها و همراهی آنان در توسعه و رونق حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان قدردانی به عمل آمد.
در این آیین، رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آبدانان و کارشناس صنایعدستی شهرستان نیز به پاس عملکرد موفق در جذب و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ مورد تقدیر قرار گرفتند.
شهرستان آبدانان در سال جاری با ثبت بیشترین میزان پرداخت تسهیلات تبصره ۱۵ در حوزه صنایعدستی، موفق به کسب رتبه نخست استان ایلام در این بخش شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام همچنین به همراه فرماندار و امام جمعه آبدانان از طرحهای گردشگری در حال احداث این شهرستان بازدید کرد.
در این بازدید، روند پیشرفت فیزیکی پروژهها و وضعیت زیرساختهای در حال اجرا مورد بررسی قرار گرفت و شریفی با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری، خواستار تسریع در اجرای طرحها و رفع موانع احتمالی شد.
مدیرکل میراثفرهنگی ایلام توسعه گردشگری را از عوامل مهم رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه دانست و بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاران این حوزه تأکید کرد.
فرماندار آبدانان نیز اجرای طرحهای گردشگری را گامی مهم در مسیر توسعه شهرستان عنوان کرد و امام جمعه آبدانان نیز توجه به ظرفیتهای گردشگری منطقه را فرصتی ارزشمند برای رشد اقتصادی و معرفی جاذبههای طبیعی و فرهنگی شهرستان دانست و بر حمایت همهجانبه از این طرحها تأکید کرد.
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