به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: به مناسبت هفته صنایع‌دستی روز سه‌شنبه ۲۶ خرداماه جاری آیین تجلیل از برگزیدگان هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی سال ۱۴۰۴ در سالن جلسات اداره‌کل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: در این دوره از داوری، صنعتگران و هنرمندان استان ایلام موفق شدند ۲۵ فقره گواهینامه مهر اصالت ملی صنایع‌دستی را کسب کنند که این موفقیت بیانگر توانمندی، خلاقیت و اصالت آثار تولیدی هنرمندان استان است.

شریفی افزود: آثار راه‌یافته به این مرحله بر اساس شاخص‌هایی همچون نوآوری، استفاده از مواد اولیه طبیعی، مرغوبیت، قابلیت بازاریابی، اصالت اثر و کیفیت اجرا توسط داوران مورد ارزیابی قرار گرفتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام با اشاره به اینکه داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی هر 2 سال یک‌بار در سطح ملی برگزار می‌شود، تصریح کرد: این رویداد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تخصصی حوزه صنایع‌دستی کشور به شمار می‌رود و نقش مهمی در معرفی و حمایت از آثار فاخر و ارزشمند هنرمندان دارد.

شریفی همچنین از زحمات و تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد قدردانی کرد و گفت: در این مراسم از معصومه شریفی و فاطمه عبدالهی به پاس برگزاری موفق هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایع‌دستی تقدیر شد.

او ادامه داد: همچنین از آذر رضایی‌منش به دلیل تلاش‌های مؤثر در جذب منابع تبصره ۱۵ و کسب عنوان برتر، با اهدای لوح سپاس تجلیل به عمل آمد.



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