۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۰۵

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

تجلیل فرماندار آبدانان ایلام از صنعتگران صنایع‌دستی شایسته قدردانی است

تجلیل فرماندار آبدانان ایلام از صنعتگران صنایع‌دستی شایسته قدردانی است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام گفت: تجلیل فرماندار آبدانان ایلام از صنعتگران صنایع دستی به مناسبت هفته صنایع‌دستی شایسته قدردانی است.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی، از اقدام بهزاد نورمحمدی فرماندار آبدانان در تجلیل از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی شهرستان به مناسبت هفته صنایع دستی قدردانی کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی اظهار کرد: تجلیل فرماندار آبدانان از صنعتگران صنایع دستی شایسته تقدیر است و نشان می‌دهد که مدیریت شهرستان نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اشتغال‌زای این حوزه دارد.

شریفی افزود: حضور در کنار صنعتگران، گفت‌وگوی مستقیم با آنان و پیگیری مسائل و مشکلات این قشر تلاشگر، اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از تولید، حفظ هنرهای سنتی و تقویت اقتصاد محلی به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام تصریح کرد: صنایع دستی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی جامعه است و حمایت از هنرمندان این عرصه نقش مهمی در صیانت از میراث ارزشمند گذشتگان و انتقال آن به نسل‌های آینده دارد.

شریفی با قدردانی از رویکرد حمایتی فرماندار آبدانان نسبت به حوزه صنایع دستی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این نگاه و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه رفع موانع، توسعه کارگاه‌های تولیدی و افزایش فرصت‌های اشتغال در این بخش بیش از پیش فراهم شود.

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کد خبر 1405032602338
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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