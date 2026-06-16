به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرزاد شریفی، از اقدام بهزاد نورمحمدی فرماندار آبدانان در تجلیل از صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی شهرستان به مناسبت هفته صنایع دستی قدردانی کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی اظهار کرد: تجلیل فرماندار آبدانان از صنعتگران صنایع دستی شایسته تقدیر است و نشان میدهد که مدیریت شهرستان نگاه ویژهای به ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و اشتغالزای این حوزه دارد.
شریفی افزود: حضور در کنار صنعتگران، گفتوگوی مستقیم با آنان و پیگیری مسائل و مشکلات این قشر تلاشگر، اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از تولید، حفظ هنرهای سنتی و تقویت اقتصاد محلی به شمار میرود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام تصریح کرد: صنایع دستی تنها یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی جامعه است و حمایت از هنرمندان این عرصه نقش مهمی در صیانت از میراث ارزشمند گذشتگان و انتقال آن به نسلهای آینده دارد.
شریفی با قدردانی از رویکرد حمایتی فرماندار آبدانان نسبت به حوزه صنایع دستی، ابراز امیدواری کرد با تداوم این نگاه و همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه رفع موانع، توسعه کارگاههای تولیدی و افزایش فرصتهای اشتغال در این بخش بیش از پیش فراهم شود.
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