به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: همزمان با هفته صنایع‌دستی، دوره آموزشی کمک‌های اولیه و ایمنی ویژه هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان آبدانان با همکاری جمعیت هلال احمر برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان با اصول پیشگیری از حوادث، نحوه برخورد با آسیب‌های احتمالی در محیط‌های کارگاهی و اقدامات اولیه امدادی آشنا شدند.

شریفی با تأکید بر اهمیت سلامت و ایمنی هنرمندان صنایع‌دستی، اظهار کرد: آموزش‌های تخصصی در حوزه ایمنی و کمک‌های اولیه نقش مؤثری در کاهش حوادث شغلی و ارتقای سطح ایمنی کارگاه‌های صنایع‌دستی دارد و برگزاری این دوره‌ها در راستای حمایت از فعالان این حوزه و افزایش آگاهی آنان دنبال می‌شود.

او ادامه داد: هنرمندان صنایع‌دستی از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی استان هستند و توجه به سلامت، ایمنی و توانمندسازی آنان از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام به شمار می‌رود.



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