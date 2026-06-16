۲۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۰

مدیرکل میراث‌فرهنگی ایلام

برگزاری دوره آموزش کمک‌های اولیه ویژه هنرمندان صنایع‌دستی آبدانان همزمان با هفته صنایع‌دستی

برگزاری دوره آموزش کمک‌های اولیه ویژه هنرمندان صنایع‌دستی آبدانان همزمان با هفته صنایع‌دستی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام از برگزاری دوره آموزش کمک‌های اولیه ویژه هنرمندان صنایع‌دستی آبدانان همزمان با هفته صنایع‌دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: همزمان با هفته صنایع‌دستی، دوره آموزشی کمک‌های اولیه و ایمنی ویژه هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی شهرستان آبدانان با همکاری جمعیت هلال احمر برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در این دوره آموزشی، شرکت‌کنندگان با اصول پیشگیری از حوادث، نحوه برخورد با آسیب‌های احتمالی در محیط‌های کارگاهی و اقدامات اولیه امدادی آشنا شدند.

شریفی با تأکید بر اهمیت سلامت و ایمنی هنرمندان صنایع‌دستی، اظهار کرد: آموزش‌های تخصصی در حوزه ایمنی و کمک‌های اولیه نقش مؤثری در کاهش حوادث شغلی و ارتقای سطح ایمنی کارگاه‌های صنایع‌دستی دارد و برگزاری این دوره‌ها در راستای حمایت از فعالان این حوزه و افزایش آگاهی آنان دنبال می‌شود.

او ادامه داد: هنرمندان صنایع‌دستی از سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی استان هستند و توجه به سلامت، ایمنی و توانمندسازی آنان از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام به شمار می‌رود.
 

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کد خبر 1405032602355
معصومه علیمحمدی
دبیر مرضیه امیری

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