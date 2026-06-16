به گزارش میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: دوره آموزشی کمکهای اولیه ویژه راهنمایان رسمی گردشگری و مدیران دفاتر و تأسیسات گردشگری استان ایلام با همکاری انجمن مردمنهاد عطر ژیان زاگرس ایلام برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: این دوره آموزشی در راستای ارتقای سطح آمادگی و افزایش دانش تخصصی فعالان حوزه گردشگری، دوره آموزشی کمکهای اولیه ویژه راهنمایان رسمی گردشگری و مدیران دفاتر و تأسیسات گردشگری استان برگزار شد.
او تصریح کرد: این دوره آموزشی با همکاری انجمن مردمنهاد عطر ژیان زاگرس ایلام و با هدف آشنایی فعالان گردشگری با اصول اولیه امدادرسانی، نحوه مواجهه با حوادث احتمالی و افزایش ایمنی گردشگران برگزار شد.
شریفی ادامه داد: در این دوره، شرکتکنندگان با مباحثی همچون اقدامات اولیه در شرایط اضطراری، شیوه صحیح ارائه کمکهای اولیه و ضرورت آمادگی در مواجهه با حوادث احتمالی آشنا شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام اظهار کرد: برگزاری اینگونه دورههای آموزشی نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات گردشگری، افزایش ضریب ایمنی سفر و توانمندسازی فعالان این حوزه در استان ایلام دارد.
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