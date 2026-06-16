بهگزارش میراثآریا، فرزاد شریفی گفت: همزمان با هفته صنایعدستی، معاون صنایعدستی و کارشناسان این حوزه با حضور در کارگاه تولید سفال و سرامیک منیره پورکریم، از فعالان و کارگاهداران عرصه صنایعدستی استان، از تلاشها و روحیه مثالزدنی این هنرمند در حفظ و تداوم فعالیت تولیدی خود قدردانی کردند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: کارگاه این صنعتگر در جریان جنگ رمضان دچار خسارات قابل توجهی شد و بخشی از تجهیزات و دستگاههای کارگاه وی آسیب دید، اما با وجود مشکلات ایجاد شده، همچنان با انگیزه و پشتکار در مسیر تولید و حفظ هنر ارزشمند سفال و سرامیک گام برمیدارد.
او تصریح کرد: در این دیدار، ضمن بررسی وضعیت کارگاه، بر حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی و ضرورت پشتیبانی از فعالانی که در شرایط سخت نیز چراغ تولید و اشتغال را روشن نگه داشتهاند، تأکید شد.
شریفی ادامه داد: این تجلیل در راستای ارج نهادن به تلاشهای هنرمندان و صنعتگران صنایعدستی و با هدف تقویت روحیه و حمایت از تداوم فعالیتهای تولیدی در استان انجام شد.
نورالدین محسنی معاون صنایعدستی استان ایلام، در حاشیه این دیدار اظهار کرد: «هنرمندان صنایعدستی، سرمایههای فرهنگی و اقتصادی استان هستند و حمایت از آنان، بهویژه در شرایط دشوار، از اولویتهای این ادارهکل به شمار میرود.
محسنی افزود: پایداری و استمرار فعالیت بانوان هنرمند و کارآفرین استان، نشاندهنده عزم و اراده آنان در حفظ میراث ارزشمند صنایعدستی و رونق تولید است و بیتردید این تلاشها شایسته تقدیر و حمایت است.»
معاون صنایعدستی خاطرنشان کرد: هفته صنایعدستی فرصت مناسبی برای ارج نهادن به مقام هنرمندان و صنعتگرانی است که با وجود مشکلات و آسیبهای وارده، همچنان با عشق و علاقه در مسیر تولید، اشتغالزایی و پاسداری از هنرهای سنتی گام برمیدارند.
در پایان این دیدار، از تلاشها و خدمات این بانوی هنرمند با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.
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