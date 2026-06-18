۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۳

معاون رئیس جمهوری

بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از هتل چهار ستاره زیگورات ایلام/ سرمایه‌گذاری ۷۲۰ میلیارد تومانی با مشارکت ۵۰ درصدی بانک

بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهوری از هتل چهار ستاره زیگورات ایلام/ سرمایه‌گذاری ۷۲۰ میلیارد تومانی با مشارکت ۵۰ درصدی بانک

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در جریان سفر به ایلام، از پروژه هتل بین‌المللی چهار ستاره زیگورات بازدید کرد؛ طرحی که با سرمایه‌گذاری ۷۲۰ میلیارد تومانی و اشتغال‌زایی برای ۱۰۱ نفر، گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان محسوب می‌شود.

به گزارش میراث‌آریا، محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، در جریان سفر استانی خود به ایلام، از پروژه هتل بین‌المللی چهار ستاره زیگورات بازدید کرد و در جریان روند ساخت و آخرین وضعیت این طرح قرار گرفت.

فرزاد شریفی مدیر کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در این باره گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با زیربنای ۸۶۷۴ مترمربع در ۴ طبقه در حال احداث است و دارای ۱۰۸ سوئیت و اتاق با ظرفیت ۲۳۰ تخت است که پس از بهره‌برداری، نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری و میزبانی از مسافران و زائران در استان ایلام ایفا خواهد کرد.

او تصریح کرد: میزان سرمایه‌گذاری انجام شده برای این پروژه ۷۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن، به صورت مستقیم برای ۱۰۱ نفر اشتغال‌زایی ایجاد شود.

شریفی گفت: مدت زمان پیش‌بینی شده برای ساخت این هتل ۲۴ ماه اعلام شده است و با تکمیل آن، ایلام صاحب یکی از مجهزترین هتل‌های غرب کشور خواهد شد که می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی منطقه شود.

محمد جعفر قائم‌پناه نیز در جریان این بازدید با اشاره به نحوه تأمین مالی پروژه تصریح کرد: سرمایه‌گذار باید حداقل ۵۰ درصد از هزینه را به صورت نقدی تأمین کند و مابقی را از طریق تسهیلات بانکی دریافت کند و تأکید کرد که همراهی بانک‌ها با پروژه‌های سرمایه‌گذاری، منوط به ورود جدی سرمایه‌گذار با سهم قابل قبول است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهوری در پایان بر ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه و رفع موانع پیش‌رو تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان‌های مرزی از اولویت‌های اصلی دولت است و حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی ایلام خواهد داشت.

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کد خبر 1405032902621
معصومه علیمحمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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