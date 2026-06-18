به گزارش میراثآریا، محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهوری، در جریان سفر استانی خود به ایلام، از پروژه هتل بینالمللی چهار ستاره زیگورات بازدید کرد و در جریان روند ساخت و آخرین وضعیت این طرح قرار گرفت.
فرزاد شریفی مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام در این باره گفت: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با زیربنای ۸۶۷۴ مترمربع در ۴ طبقه در حال احداث است و دارای ۱۰۸ سوئیت و اتاق با ظرفیت ۲۳۰ تخت است که پس از بهرهبرداری، نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری و میزبانی از مسافران و زائران در استان ایلام ایفا خواهد کرد.
او تصریح کرد: میزان سرمایهگذاری انجام شده برای این پروژه ۷۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است و پیشبینی میشود با بهرهبرداری از آن، به صورت مستقیم برای ۱۰۱ نفر اشتغالزایی ایجاد شود.
شریفی گفت: مدت زمان پیشبینی شده برای ساخت این هتل ۲۴ ماه اعلام شده است و با تکمیل آن، ایلام صاحب یکی از مجهزترین هتلهای غرب کشور خواهد شد که میتواند زمینهساز جذب گردشگران داخلی و خارجی و رونق اقتصادی منطقه شود.
محمد جعفر قائمپناه نیز در جریان این بازدید با اشاره به نحوه تأمین مالی پروژه تصریح کرد: سرمایهگذار باید حداقل ۵۰ درصد از هزینه را به صورت نقدی تأمین کند و مابقی را از طریق تسهیلات بانکی دریافت کند و تأکید کرد که همراهی بانکها با پروژههای سرمایهگذاری، منوط به ورود جدی سرمایهگذار با سهم قابل قبول است.
معاون اجرایی رئیسجمهوری در پایان بر ضرورت تسریع در تکمیل این پروژه و رفع موانع پیشرو تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای گردشگری در استانهای مرزی از اولویتهای اصلی دولت است و حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی در این حوزه، نقش کلیدی در ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی ایلام خواهد داشت.
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