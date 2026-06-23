بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سیفالله رنجبر سهشنبه ۲ تیرماه با اشاره به استقبال مطلوب مردم از نمایشگاه محصولات مشاغل خانگی «هزار میدان– هزار بازار» اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف حمایت از تولیدکنندگان محلی، توسعه بازار فروش محصولات و معرفی ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی شهرستان برگزار شده و با حضور گسترده شهروندان و بازدیدکنندگان همراه بوده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان روانسر، افزود: در این نمایشگاه ۱۰ غرفه صنایعدستی حضور دارند که محصولات متنوعی از هنرهای سنتی و تولیدات بومی را عرضه کردهاند و توانستهاند توجه و رضایت بازدیدکنندگان را جلب کنند.
رنجبر با تأکید بر نقش صنایعدستی در توسعه اشتغال و تقویت اقتصاد خانوادهها، بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده فراهم میکند و موجب افزایش انگیزه فعالان حوزه مشاغل خانگی و هنرمندان صنایعدستی میشود.
او ادامه داد: حمایت از تولیدات بومی و توسعه بازارهای محلی از اولویتهای این اداره است و تلاش میشود با استمرار برگزاری نمایشگاههای مشابه، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای شهرستان و رونق اقتصادی منطقه فراهم شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان روانسر، در پایان از مشارکت و استقبال مردم، همکاری دستگاههای اجرایی و حضور فعال هنرمندان و تولیدکنندگان در این رویداد قدردانی کرد.
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