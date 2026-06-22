به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این تفاهم‌نامه در راستای همکاری‌های مشترک علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی و با هدف ارتقای سطح کیفی پروژه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی کشور به امضا محمدابراهیم زارعی رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسید.

این تفاهم‌نامه با موضوع همکاری خدمات علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی در قالب پروژه‌های تحقیقاتی مشترک و فراهم ساختن بستر اداری و ستادی مناسب به منظور انجام این پروژه‌ها و سایر امکانات و تجربه و توان تخصصی متقابل در تمامی زمینه‌ها و اهداف مشترک و وظایف محوطه مرتبط با چارچوب اساسنامه و اسناد بالادستی به عنوان دستگاه‌های حاکمیتی و مشورتی دولت و سایر موارد مرتبط و مورد علاقه طرفین است.

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