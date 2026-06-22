مهدی کاظمپور با اشاره به اهمیت محوطهها و آثار باستانی در گفتوگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: این آثار علاوه بر آنکه یادگارهای ارزشمند گذشته هستند، ظرفیت بالایی برای آموزش، پژوهش و توسعه اقتصادی دارند و میتوانند به عنوان منابعی مهم در توسعه گردشگری فرهنگی مورد بهرهبرداری قرار گیرند.
این باستانشناس توسعه سایتموزهها را یکی از راهکارهای مؤثر در حفاظت و معرفی میراث فرهنگی عنوان کرد و افزود: سایتموزهها مکانهایی هستند که آثار و یافتههای باستانشناسی در محل اصلی کشف و در بستر تاریخی خود حفاظت و به نمایش گذاشته میشوند. این شیوه به بازدیدکنندگان امکان میدهد درک عمیقتر و ملموستری از زندگی، معماری، فناوری و فرهنگ جوامع گذشته به دست آورند.
کاظمپور خاطرنشان کرد: سایتموزهها علاوه بر نقش حفاظتی، با جذب گردشگران داخلی و خارجی میتوانند به رونق اقتصادی مناطق پیرامونی، ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه زیرساختهای فرهنگی و گردشگری کمک کنند. همچنین این مراکز بستری مناسب برای فعالیتهای علمی و آموزشی فراهم کرده و ارتباط مؤثری میان پژوهشگران، دانشگاهها و عموم مردم ایجاد میکنند.
او با اشاره به تجربه موفق کشورهای ایتالیا، فرانسه، یونان، ترکیه، چین و... در توسعه سایتموزهها گفت: این کشورها توانستهاند از سایتموزهها به عنوان ابزاری کارآمد برای حفاظت از میراث فرهنگی، آموزش عمومی و توسعه اقتصادی مناطق تاریخی بهره ببرند.
این استاد دانشگاه با تأکید بر ظرفیتهای گسترده ایران در حوزه گردشگری باستانشناسی افزود: وجود محوطههای ارزشمندی همچون تخت جمشید، پاسارگاد، شهر سوخته، هگمتانه، شوش و... فرصت مناسبی برای گسترش الگوی سایتموزهها و تبدیل آن به یکی از ارکان اصلی گردشگری فرهنگی کشور فراهم کرده است.
کاظمپور در پایان تأکید کرد: سرمایهگذاری در ایجاد و توسعه سایتموزهها، گامی مؤثر در حفاظت از میراث فرهنگی، معرفی هویت تاریخی ایران و بهرهبرداری مسئولانه از ظرفیتهای گسترده گردشگری کشور به شمار میآید.
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