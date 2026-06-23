به گزارش میراث آریا، عطا حسنپور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ظهار کرد: موضوع آزادسازی حریم این اثر تاریخی از مهمترین مطالبات حوزه میراث فرهنگی استان طی دهههای اخیر بوده و اکنون پس از سالها پیگیری، با همکاری استانداری لرستان، سپاه پاسداران و وزارت میراث فرهنگی به مرحله اجرا رسیده است.
او افزود: پیش از آغاز جنگ اخیر، تفاهمنامهای میان استانداری لرستان، سپاه و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به امضا رسید و در ادامه، پادگان مجاور قلعه به طور کامل تخلیه شد و در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت.
حسن پور گفت: عملیات اجرایی ساماندهی محدوده نیز همزمان قبل از حملات جنگ ۴۰ روزه آغاز شد اما با شروع جنگ برای مدتی متوقف ماند و پس از برقراری آتشبس از سر گرفته شده است.
تغییر ساختار بازدید از فلکالافلاک
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به طراحی جدید مجموعه فرهنگی قلعه فلکالافلاک گفت: در طرح پیشبینی شده، ورودی اصلی گردشگران از محدوده غربی مجموعه و محل ورودی سابق پادگان خواهد بود و سردری متناسب با هویت تاریخی این مجموعه در همان محل احداث میشود.
او بیان کرد: گردشگران پس از ورود، مسیر باغها، چشمهها و فضاهای طبیعی پیرامون قلعه را طی خواهند کرد و سپس از میان درختان کهنسال و باغهای تاریخی به مجموعه اصلی فلکالافلاک میرسند.
حسن پور ادامه داد: در قالب این طرح، باغ گلستان، باغ سروستان، باغ ارم و باغ فیض به عنوان چهار باغ ایرانی در محدوده قلعه احیا و به یکدیگر متصل میشوند تا یکی از مهمترین فضاهای فرهنگی و گردشگری غرب کشور شکل بگیرد.
افزایش زمان ماندگاری گردشگران
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان اظهار کرد: بازدیدکنندگان پس از عبور از باغهای تاریخی وارد موزههای باستانشناسی و مردمشناسی مستقر در قلعه میشوند و در ادامه امکان بازدید از موزه حیات وحش، بناهای تاریخی باقیمانده از دورههای مختلف و دیگر فضاهای فرهنگی مجموعه را خواهند داشت.
او افزود: برآوردهای کارشناسی نشان میدهد گردشگران برای بازدید کامل از این مجموعه به سه تا چهار ساعت زمان نیاز خواهند داشت که این موضوع نقش مهمی در افزایش ماندگاری مسافران و رونق فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری ایفا میکند.
شکلگیری محور فرهنگی در مرکز خرمآباد
حسن پور با اشاره به برنامه اتصال آثار تاریخی شهر به یکدیگر گفت: در مرحله بعدی، مسیرهای گردشگری میان قلعه فلکالافلاک، غارهای پیش از تاریخ دره خرمآباد، گرداب سنگی، حمام گپ، کاروانسراهای تاریخی و بافت قدیم شهر به هم پیوند داده میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه، ایجاد یک محور فرهنگی پیوسته در مرکز خرمآباد است تا گردشگران بتوانند در قالب یک مسیر مشخص از مهمترین جاذبههای تاریخی و فرهنگی شهر بازدید کنند.
خیابان افلاک و پل گپ در خدمت گردشگری
او اظهار کرد: خیابان افلاک در ادامه اجرای طرح به پیادهراه گردشگری تبدیل خواهد شد و این مسیر با ورودی جدید مجموعه فلکالافلاک ارتباط پیدا میکند.
حسن پور افزود: با احداث پلهای جدید در محدوده مرکزی شهر، بار ترافیکی از روی پل تاریخی گپ برداشته میشود و این پل به همراه خیابان افلاک در اختیار گردشگران و عابران پیاده قرار خواهد گرفت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان همچنین از ساماندهی بدنه اطراف مجموعه خبر داد و گفت: بازارچههای صنایع دستی و فضاهای فرهنگی در اطراف قلعه تقویت میشوند تا پیوند میان فعالیتهای اقتصادی مرتبط با گردشگری و مجموعه فلکالافلاک گسترش یابد.
ایجاد شهر ساسانی در عرصه آزاد شده
او از طراحی شهر ساسانی در محل پادگان سابق خبر داد و افزود: این بخش با الگوبرداری از معماری، سبک زندگی، مناسبات اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی دوره ساسانی شکل میگیرد و بازدیدکنندگان با فضای زندگی مردم آن دوران آشنا خواهند شد.
حسنپور تاکید کرد: اجرای این طرح میتواند تجربهای متفاوت برای گردشگران ایجاد کند و جایگاه فلکالافلاک را به عنوان یکی از مهمترین مقاصد فرهنگی کشور ارتقا دهد.
۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای فاز نخست
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان اعتبار فاز نخست پروژه را ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این اعتبار برای اجرای دیوارهای پیرامونی، ساماندهی عرصه، آمادهسازی زیرساختها و ایجاد دسترسیهای اولیه اختصاص یافته است.
او افزود: فاز نخست شامل ساماندهی عرصه پیرامونی قلعه است و طبق برنامهریزی انجام شده تا بهار سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
توسعه زیرساختهای اقامتی در لرستان
حسنپور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساختهای اقامتی استان اشاره کرد و گفت: چند پروژه مهم هتلسازی در شهرهای خرمآباد، بروجرد و الیگودرز در حال اجراست که نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری استان خواهد داشت.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان ادامه داد: هتل صدف خرمآباد که سالها متوقف مانده بود با جذب سرمایهگذار جدید دوباره فعال شده و پیشبینی میشود تا سال آینده به بهرهبرداری برسد، همچنین روند تکمیل هتل بام و هتل صخرهای خرمآباد نیز در حال پیگیری است.
او خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این پروژهها ظرفیت اقامتی مرکز استان را حدود ۲ برابر افزایش میدهد و امکان میزبانی شمار بیشتری از گردشگران داخلی و خارجی را فراهم میسازد.
حسنپور با اشاره به ثبت جهانی آثار پیش از تاریخ دره خرمآباد اظهار کرد: لرستان اکنون بیش از گذشته در معرض توجه گردشگران قرار گرفته و تکمیل طرح ساماندهی فلکالافلاک میتواند زمینه بهرهبرداری حداکثری از این فرصت را فراهم کند و جایگاه استان را در نقشه گردشگری کشور ارتقا دهد.
خرمآباد، فراتر از نخستین سکونتگاههای روستایی بشر
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان با اشاره به یافتههای تپه قلعه فلکالافلاک خرمآباد، اهمیت این محوطه را به دورههای پیش از تاریخ و سکونتگاههای پارینهسنگی نسبت داد.
حسن پور نتایج مطالعات سال گذشته در تپه قلعه فلکالافلاک خرمآباد را تحولآفرین خواند و اعلام کرد: اهمیت این محوطه حتی به فراتر از نخستین سکونتگاههای روستایی بازمیگردد.
او افزود: بررسیهای سطحی توسط متخصصان دوره پارینهسنگی در دو سال اخیر تایید کرده است که صخره آهکی طبیعی قلعه و حریم آن توسط شکارچی-گردآوران دورههای پارینهسنگی میانه و جدید مورد استفاده قرار میگرفته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان همچنین توضیح داد: یافتههای پیش از تاریخ در تپه قلعه فلکالافلاک نشان میدهد ساکنان پیش از تاریخ دره خرمآباد از غارها، پناهگاههای صخرهای و همچنین تپه و صخره زیر قلعه به عنوان یک زنجیره از سکونتگاهها برای مقاصد مختلف استفاده میکردند و وجود صخره به عنوان پناهگاه و دسترسی مستقیم به آب گوارای چشمه گلستان در پای تپه این مکان را به کانون فعالیتهای انسانی برای حداقل ۵۰ هزار سال تبدیل کرده است.
حسن پور در ادامه گفت: پس از ثبت جهانی محوطه و غارهای پیش از تاریخ خرم آباد در یونسکو، این بار ارسال نهایی پرونده قلعه فلکالافلاک به یونسکو لحظهای کلیدی در دیپلماسی فرهنگی کشور است که این اقدام قلعه را به لحاظ فیزیکی و فرهنگی به غارهای پیش از تاریخ و قلب بافت تاریخی خرمآباد پیوند میدهد و فصلی نو از تداوم فرهنگهای پیش از تاریخ در زاگرس را به نمایش میگذارد.
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