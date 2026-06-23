تور تخصصی محرم در شهر تاریخی استرآباد(گرگان) ویژه راهنمایان گردشگری برگزار شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، تور تخصصی محرم در گرگان؛ روایت آیینها، محلهها و خاطرهها روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ باهدف آشنایی بیشتر راهنمایان گردشگری با میراث ناملموس، آیینهای مذهبی و روایتهای تاریخی مرتبط با ماه محرم در شهر تاریخی استرآباد(گرگان) طراحی شد و شرکتکنندگان در جریان یک بازدید میدانی، با بخشی از سنتها، مناسک و خاطرات جمعی شکلگرفته در محلههای تاریخی این شهر آشنا شدند.
در این تور، سروش خراسانی بهعنوان راهنما و روایتگر برنامه، ضمن معرفی پیشینه عزاداریهای محرم در گرگان، به تشریح نقش محلهها، تکایا، گذرهای تاریخی و فضاهای اجتماعی شهر در شکلگیری و تداوم آیینهای سوگواری پرداخت. همچنین روایتهایی از سبک زندگی مردم در گذشته، شیوه برگزاری مراسم عزاداری، نذورات، مشارکتهای مردمی و خاطرات نسلهای مختلف از محرم در گرگان برای حاضران بازگو شد.
شرکتکنندگان در این برنامه با ابعاد مختلف میراث ناملموس مرتبط با ماه محرم آشنا شدند؛ میراثی که در کنار بناها و آثار تاریخی، بخش مهمی از هویت فرهنگی و اجتماعی شهر گرگان را شکل میدهد و نسل به نسل منتقل شده است.
برگزارکنندگان این رویداد بر اهمیت شناخت و مستندسازی آیینهای بومی و ظرفیتهای فرهنگی شهرها تأکید کردند و برگزاری چنین برنامههایی را فرصتی برای ارتقای دانش تخصصی راهنمایان گردشگری و تقویت روایتگری فرهنگی در معرفی مقاصد گردشگری دانستند.
تور محرم در گرگان تلاشی برای بازخوانی بخشی از حافظه تاریخی شهر و معرفی جلوههایی از فرهنگ عاشورایی مردم گرگان بود؛ فرهنگی که در گذر زمان نهتنها حفظشده، بلکه همچنان در زندگی اجتماعی و هویت محلههای این شهر حضوری پررنگ دارد.
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