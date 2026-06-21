به‌گزارش میراث‌آریا، نشست عبدالجلال ایری نماینده مردم غرب استان گلستان در مجلس شورای اسلامی با فریدون فعالی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، روز یکشنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۵ در دفتر مدیرکل برگزار شد.

نماینده مردم شریف شهرستان‌های کردکوی، بندر ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به اهمیت آثار تاریخی غرب استان گفت: دیوار تاریخی تمیشه نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی جدی است، زیرا این اثر تاریخی بخشی جدایی‌ناپذیر از مجموعه ارزشمند دیوار بزرگ گرگان به شمار می‌رود و می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری منطقه ایفا کند.

ایری افزود: در شهرستان‌های گمیشان، بندرگز، کردکوی و بندرترکمن اقدامات و برنامه‌های ارزشمندی در حوزه گردشگری در حال اجرا و پیگیری است که می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در منطقه باشد.

او با اعلام آمادگی برای حمایت از برنامه‌های توسعه گردشگری استان بیان کرد: آمادگی داریم در چارچوب وظایف قانونی، هرگونه همکاری لازم را برای توسعه و رشد صنعت گردشگری استان به‌ویژه در شهرستان‌های غرب گلستان انجام دهیم و از طرح‌های مؤثر در این حوزه حمایت کنیم.

نماینده مردم غرب گلستان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های جزیره آشوراده گفت: اقدامات خوبی برای احیا و بهره‌برداری از قلعه تاریخی آشوراده در دست انجام است و این مجموعه تاریخی می‌تواند به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم سرمایه‌گذاری و توسعه گردشگری استان مطرح شود.

او تأکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یکی از الزامات توسعه گردشگری است و ما ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران، آمادگی پیگیری و مطالبه‌گری برای رفع موانع و تسهیل اجرای طرح‌های گردشگری را نیز داریم.

ایری با اشاره به ظرفیت‌های ساحلی منطقه افزود: چهار شهر غرب استان دارای ساختار و ظرفیت ساحلی ارزشمندی هستند، اما هنوز به‌طور شایسته از این ظرفیت در مسیر توسعه گردشگری بهره‌برداری نشده و لازم است برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای فعال‌سازی این توانمندی‌ها انجام شود.

در ادامه این نشست، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حفاظت و احیای دیوار بزرگ گرگان گفت: برای اجرای برنامه‌های مرتبط با این اثر تاریخی ارزشمند، ۱۲۵ میلیارد ریال اعتبار تخصیص‌یافته و مطالعات دیوار بزرگ گرگان نیز در حال انجام است.

فریدون فعالی افزود: برنامه‌ریزی کرده‌ایم بخشی از قلعه تاریخی واقع در روستای قلعه‌جیق شهرستان گمیشان احیا شود تا این اثر ارزشمند برای گردشگران داخلی و منطقه‌ای قابل بازدید و بهره‌برداری باشد.

او با تأکید بر نقش آثار تاریخی در توسعه اقتصادی منطقه بیان کرد: احیا و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های دیوار بزرگ گرگان می‌تواند به موتور محرک توسعه اقتصادی و گردشگری در غرب و سایر بخش‌های استان تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان همچنین از اجرای پروژه‌های عمرانی در حوزه صنایع‌دستی و گردشگری غرب استان خبر داد و گفت: بازارچه دائمی صنایع‌دستی شهرستان کردکوی بااعتبار ۵۰ میلیارد ریال در حال احداث است و در شهرستان بندرگز نیز پروژه‌های ارزشمندی از جمله مرمت و احیای ساختمان تاریخی گمرک بندرگز در دست اجرا قرار دارد.

او با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در جزیره آشوراده افزود: درمجموع ۶۰ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در جزیره آشوراده و سایت پشتیبان آن پیش‌بینی و در حال پیگیری است که می‌تواند تحول قابل‌توجهی در صنعت گردشگری استان ایجاد کند.

ایری خاطرنشان کرد: هیچ محدودیتی برای صدور مجوزهای گردشگری با کاربری‌ها و تنوع‌های مختلف در سطح استان وجود ندارد و در قالب ۲۱ عنوان فعالیت گردشگری، امکان صدور موافقت‌نامه اصولی و مجوزهای لازم برای متقاضیان فراهم است.

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