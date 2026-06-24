۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷

بررسی ازسرگیری پروازهای گروه لوفت‌هانزا به ایران/ اعلام آمادگی چند شرکت هواپیمایی اروپایی برای بازگشت به فرودگاه امام خمینی(ره)

بررسی ازسرگیری پروازهای گروه لوفت‌هانزا به ایران/ اعلام آمادگی چند شرکت هواپیمایی اروپایی برای بازگشت به فرودگاه امام خمینی(ره)

در دیدار رئیس ایستگاه گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا با مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، موضوع برقراری مجدد پروازهای این گروه هواپیمایی و همچنین توسعه همکاری‌ها از طریق راه‌اندازی مسیرهای جدید با سایر شرکت‌های هواپیمایی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دیدار رئیس ایستگاه گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا با مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، آخرین وضعیت ازسرگیری پروازهای گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا به ایران و نیز ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های هوایی میان طرفین مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، طرفین پیرامون برقراری مجدد پروازهای گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا در کنار راه‌اندازی مسیرهای جدید با سایر شرکت‌های هواپیمایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین نماینده گروه لوفت‌هانزا در این دیدار از تمایل شرکت‌های هواپیمایی زیرمجموعه این گروه، شامل یورووینگز، آسترین ایرلاینز و ایتا ایرویز، برای ازسرگیری پروازهای خود به ایران خبر داد.

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کد خبر 1405040300188
مهدی نورعلی
دبیر مهدی نورعلی

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