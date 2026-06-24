به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در دیدار رئیس ایستگاه گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا با مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، آخرین وضعیت ازسرگیری پروازهای گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا به ایران و نیز ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های هوایی میان طرفین مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، طرفین پیرامون برقراری مجدد پروازهای گروه هواپیمایی لوفت‌هانزا در کنار راه‌اندازی مسیرهای جدید با سایر شرکت‌های هواپیمایی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

همچنین نماینده گروه لوفت‌هانزا در این دیدار از تمایل شرکت‌های هواپیمایی زیرمجموعه این گروه، شامل یورووینگز، آسترین ایرلاینز و ایتا ایرویز، برای ازسرگیری پروازهای خود به ایران خبر داد.

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