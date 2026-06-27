رامین عیوضنژاد، شهردار قوشچی، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا در آذربایجانغربی با اشاره به ظرفیتهای گردشگری این شهر اظهار کرد: اکوپارک یا پارک اکولوژیک نوعی فضای سبز گسترده است که به دلیل برخورداری از جلوههای طبیعی زیباتر و چشمنوازتر نسبت به پارکهای معمولی، میتواند به یکی از جاذبههای مهم گردشگری شهری تبدیل شود و معمولا با استقبال گسترده شهروندان و گردشگران همراه است.
او ادامه داد: در سالهای اخیر ایجاد، تجهیز و توسعه چنین فضاهایی با هدف حفاظت از محیط زیست و همچنین ترویج آموزشهای عمومی در حوزه طبیعتشناسی مورد توجه قرار گرفته است. این نوع پارکها علاوه بر کارکردهای آموزشی، به دلیل فراهم کردن محیطی جذاب و طبیعی برای تفریح، مورد استقبال گروههای مختلف سنی قرار میگیرند و میتوانند نقش مهمی در توسعه گردشگری طبیعی ایفا کنند.
شهردار قوشچی افزود: وجود مسیرهای پیادهروی و دوچرخهسواری، فراهم شدن بستر آشنایی مردم بهویژه کودکان با حیاتوحش و اکوسیستمهای محلی، ایجاد امکانات تفریحی ایمن و سازگار با طبیعت و همچنین استفاده از درختان و گونههای گیاهی بومی از جمله ویژگیهای شاخص اکوپارکها به شمار میرود. در چنین فضایی تلاش میشود شرایطی فراهم شود تا شهروندان، مسافران و گردشگران در کنار بهرهمندی از تفریح سالم، با مفاهیم محیطزیستی نیز آشنا شوند و اهمیت حفاظت از طبیعت را بهصورت عملی تجربه کنند.
او احداث اکوپارک را یکی از ظرفیتهای موثر در جذب گردشگر دانست و گفت: در صورتی که این پروژه با طراحی مناسب و استاندارد اجرا شود، میتواند قوشچی را به مقصدی جذاب برای مسافران تبدیل کند و از این طریق زمینه تقویت اقتصاد محلی و رونق کسبوکارهای مرتبط با گردشگری فراهم شود.
عیوضنژاد با ابراز خرسندی از نشانههای امیدبخش احیای دریاچه ارومیه برای ساکنان منطقه و حومه آن اظهار کرد: با وجود این، همچنان چالشهایی همچون خشکسالی و آلودگی هوا در سالهای اخیر وجود داشته و احداث فضاهای سبز گسترده مانند اکوپارک میتواند در بهبود کیفیت هوا، کاهش آلودگیها و تعدیل اثرات جزیره گرمایی شهری نقش قابل توجهی ایفا کند.
ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت اداری با احداث اکوپارک
او با بیان اینکه تلاش میشود این اکوپارک به فضایی استاندارد، ایمن و جذاب برای شهروندان و گردشگران تبدیل شود، تصریح کرد: چنین مجموعههایی علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی و ارتقای سلامت روانی جامعه، میتوانند بستری مناسب برای تعامل اجتماعی و گذران اوقات فراغت فراهم کنند و نسل جوان را به فعالیتهای سالم و حضور بیشتر در فضاهای طبیعی سوق دهند.
شهردار قوشچی اکوپارک را سرمایهای ارزشمند برای ارتقای سلامت جامعه و حفاظت از محیط زیست منطقه دانست و افزود: با توجه به مزایای متعدد این پروژه برای شهروندان و همچنین نقش آن در توسعه گردشگری، تلاش میکنیم روند احداث آن با جدیت دنبال شود تا هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد و مورد استفاده عموم مردم و گردشگران قرار گیرد.
عیوضنژاد با اشاره به اینکه این طرح در چارچوب توسعه زیرساختهای گردشگری تعریف شده است، گفت: بخشهای مختلفی از جمله پارک، باغوحش، بازارچه، موزه و فضای بازی کودکان برای این مجموعه پیشبینی شده که اجرای آنها در شورای شهر به تصویب رسیده است. همچنین در صورت تصویب احداث هتلرستوران در شورای شهر، این بخش نیز وارد مرحله اجرایی خواهد شد.
او درباره هزینه اجرای طرح اولیه اظهار کرد: برای آغاز این پروژه حدود ۵ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده است و با توجه به شرایط تورمی موجود در کشور، تلاش خواهیم کرد عملیات اجرایی آن حداکثر طی ۵ تا ۶ ماه به اتمام برسد.
این مسئول با اشاره به اینکه کلنگزنی پروژه در اوایل تیرماه سال جاری انجام شده است، افزود: بهرهبرداری از این مجموعه میتواند نقش مهمی در ایجاد تحرک و جهش در صنعت گردشگری استان ایفا کند و امیدواریم طبق برنامهریزیهای انجام شده در زمان مقرر به نتیجه برسد.
شهردار قوشچی در ادامه سخنان خود به موضوع بهسازی کمپ گردشگری کاظمخانداشی نیز اشاره کرد و گفت: برای ارتقای امکانات این مجموعه و افزایش رفاه مسافران، در حال پیگیری انعقاد تفاهمنامهای هستیم تا اقدامات لازم در این زمینه آغاز شود و امیدواریم روند اداری آن در کوتاهترین زمان ممکن طی شود.
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