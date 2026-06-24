برگزاری مراسم سوگواری امام حسین(ع) در مدرسه تاریخی هدایت ارومیه

به‌گزارش میراث آریا، امروز چهارشنبه ۳ تیرماه همزمان با تاسوعای حسینی، مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) با حضور مردم عزادار و هیئت‌های عزاداری معنوی در مدرسه هدایت ارومیه(خانه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی) برگزار شد.

این مراسم با شور حسینی و همراهی عزاداران، حال و هوای خاصی به این مجموعه تاریخی_فرهنگی بخشید.

در این آیین، شرکت‌کنندگان با قرائت مرثیه، نوحه‌خوانی و عزاداری، ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین(ع) و یاران باوفایش ابراز کردند.

حضور گسترده مردم، به‌ویژه علاقه‌مندان به فرهنگ و آیین‌های مذهبی، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و عشق به اهل‌بیت(ع) را به نمایش گذاشت.

برگزاری این مراسم در خانه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی مدرسه هدایت ارومیه، علاوه بر ایجاد فضایی معنوی، نشان‌دهنده پیوند ارزش‌های دینی با میراث‌فرهنگی و هنری شهر است.

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