۳ تیر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۱

برگزاری مراسم سوگواری امام حسین(ع) در مدرسه تاریخی هدایت ارومیه

برگزاری مراسم سوگواری امام حسین(ع) در مدرسه تاریخی هدایت ارومیه

مراسم سوگواری امام حسین(ع) در تاسوعای حسینی، با حضور مردم عزادار در مدرسه تاریخی هدایت ارومیه(خانه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی) برگزار شد.

به‌گزارش میراث آریا، امروز چهارشنبه ۳ تیرماه همزمان با تاسوعای حسینی، مراسم سوگواری حضرت اباعبدالله‌الحسین(ع) با حضور مردم عزادار و هیئت‌های عزاداری معنوی در مدرسه هدایت ارومیه(خانه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی) برگزار شد. 

این مراسم با شور حسینی و همراهی عزاداران، حال و هوای خاصی به این مجموعه تاریخی_فرهنگی بخشید.

در این آیین، شرکت‌کنندگان با قرائت مرثیه، نوحه‌خوانی و عزاداری، ارادت خود را به ساحت مقدس امام حسین(ع) و یاران باوفایش ابراز کردند. 

حضور گسترده مردم، به‌ویژه علاقه‌مندان به فرهنگ و آیین‌های مذهبی، جلوه‌ای از وحدت، همدلی و عشق به اهل‌بیت(ع) را به نمایش گذاشت.

برگزاری این مراسم در خانه هنرهای سنتی و صنایع‌دستی مدرسه هدایت ارومیه، علاوه بر ایجاد فضایی معنوی، نشان‌دهنده پیوند ارزش‌های دینی با میراث‌فرهنگی و هنری شهر است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040300201
سمیرا محمدی
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha