بهگزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه توجیهی و آموزشی روز دوشنبه یکم تیرماه جاری با موضوع اجرای طرحهای گردشگری توسط معاون و کارشناسان گردشگری آذربایجان غربی با حضور بخشداران مرکزی و نالوس و دهیاران، شوراهای اسلامی و روستاییان اشنویه برگزار شد.
در این جلسه، معاون گردشگری آذربایجان غربی تأکید کرد: موفقیت هرگونه طرح توسعه گردشگری در مناطق روستایی، مستلزم آگاهی و مشارکت فعال مدیران محلی و مردم بومی است. رضا حیدری اظهار کرد: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی، بهعنوان نزدیکترین حلقه اجرایی به مردم، نقش کلیدی در تسهیل فرآیند اجرای پروژهها، معرفی ظرفیتهای محلی و مدیریت صحیح جاذبههای گردشگری منطقه دارند.
او خاطرنشان کرد: هدف از این جلسات توجیهی، ایجاد درک مشترک میان سیاستگذاران و مجریان محلی است تا با بهرهگیری از دانش فنی و همراهی مردم، بتوان از ظرفیتهای طبیعی و فرهنگی منطقه برای اشتغالزایی و بهبود معیشت ساکنان روستاها استفاده کرد.
همچنین در ادامه این نشست، بر ضرورت تبدیل شدن اشنویه و مناطق پیرامونی آن به قطب گردشگری پایدار از طریق آموزشهای لازم به روستاییان تأکید شد.
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