بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی، روز دوشنبه یکم تیرماه با عبدالسلام مامعزیزی فرماندار اشنویه در خصوص مسائل راهبردی حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان گفتوگو کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانغربی در این دیدار ضمن تشکر از فرماندار اشنویه برای پیگیریهای انجام داده برای توسعه گردشگری این شهرستان با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر اشنویه در حوزه گردشگری اظهار کرد: این شهرستان با برخورداری از جاذبههای طبیعی، فرهنگی و تاریخی میتواند به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان تبدیل شود، به شرط آنکه زیرساختهای لازم برای پذیرش و ماندگاری گردشگران تقویت شود.
مرتضی صفری افزود: توسعه گردشگری در کنار معرفی درست ظرفیتهای منطقه، زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش انگیزه برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف خواهد بود و در این میان توسعه بومگردی یکی از اولویتها است و در این راستا ۱۰ میلیارد تومان به افراد واجد شرایط برای احداث واحدهای بومگردی تسهیلات ارائه خواهد شد.
او همچنین با تأکید بر ضرورت حفاظت از آثار تاریخی گفت: میراث تاریخی، هویت و سرمایه ماندگار هر منطقه است و صیانت از آن نیازمند همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مردم محلی است.
صفری ادامه داد: در کنار حفاظت از بناها و محوطههای تاریخی، توجه به صنایعدستی نیز باید بهعنوان یکی از مهمترین جلوههای فرهنگی مورد حمایت قرار گیرد، چرا که این حوزه میتواند هم در حفظ اصالت فرهنگی منطقه مؤثر باشد و هم برای هنرمندان و تولیدکنندگان محلی فرصتهای اقتصادی جدیدی ایجاد کند.
ضرورت داشتن نگاه اشتغالزایی و درآمدزایی به حوزه گردشگری
فرماندار اشنویه نیز در این نشست با تشکر از مدیرکل میراثفرهنگی استان برای حمایت از توسعه گردشگری اشنویه با تأکید بر اینکه توسعه گردشگری یکی از محورهای مهم پیشرفت اشنویه است، اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیتهای ارزشمند طبیعی و تاریخی برخوردار است و باید از این توان بالقوه برای معرفی بهتر منطقه و جذب گردشگر بهره گرفت.
مامعزیزی افزود: حمایت از پروژههای گردشگری، ساماندهی فضاهای فرهنگی و تقویت خدمات مورد نیاز گردشگران از جمله اقداماتی است که میتواند جایگاه اشنویه را در نقشه گردشگری استان ارتقا دهد.
او با بیان اینکه در گردشگری باید نگاه اشتغالزایی و درآمدزایی حاکم شود، گفت: در اقتصاد مقاومتی نیز این دو موضوع مطرح است و اقتصاد مقاومتی با رویکرد کشاورزی و گردشگری در این شهرستان محقق میشود.
فرماندار اشنویه ارائه آموزشهای لازم را در این حوزه از ضروریات عنوان کرد و گفت: بدین منظور امروز جلسه آموزشی برای روستاییان در فرمانداری توسط کارشناسان میراثفرهنگی استان برگزار شد.
او همچنین با اشاره به اهمیت حفاظت از میراثفرهنگی و صنایعدستی گفت: حفاظت از آثار تاریخی یک وظیفه همگانی است و این آثار باید بهعنوان بخشی از هویت و خاطره جمعی مردم حفظ شوند.
مامعزیزی تصریح کرد: صنایعدستی نیز ظرفیت مهمی برای اشتغالزایی و معرفی فرهنگ اصیل اشنویه به شمار میرود و لازم است با حمایت از هنرمندان و ایجاد بازار مناسب برای عرضه محصولات، زمینه رونق این بخش بیش از پیش فراهم شود.
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