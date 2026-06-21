به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، با حضور کمال حسین‌پور، نماینده مردم شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت و میرآباد، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، سیدحسام‌الدین باب‌گوره، فرماندار میرآباد و جمعی دیگر از مسئولان، ۳۰ خردادماه نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میرآباد به بهره‌برداری رسید.

نماینده مردم شهرستان‌های پیرانشهر، سردشت و میرآباد در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت توسعه متوازن در این منطقه، راه‌اندازی این اداره را مطالبه‌ای به‌حق از سوی مردم میرآباد خواند.

حسین‌پور افزود: با توجه به پتانسیل‌های بالقوه این شهرستان در جذب گردشگر، امید است با استقرار نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شاهد معرفی بهتر جاذبه‌های این منطقه در سطح ملی و بین‌المللی باشیم که این امر علاوه بر رونق اقتصاد محلی، منجر به اشتغال‌زایی پایدار برای جوانان و اهالی منطقه خواهد شد.

تسهیل امور اداری با افتتاح نمایندگی میراث‌فرهنگی میرآباد

در این مراسم، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و طبیعی میرآباد، استقرار این نمایندگی را گامی بلند برای شناسایی و ثبت آثار فرهنگی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری دانست.

صفری تصریح کرد: با تفویض اختیارات لازم به این نمایندگی، روند صدور مجوزها، حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی و پیگیری امور مربوط به حریم آثار تاریخی تسریع شده و بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری فراهم خواهد شد.

قدردانی از توجه ویژه مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی به توسعه گردشگری میرآباد

فرماندار میرآباد همچنین با قدردانی از حضور و پیگیری‌های مداوم مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی از توسعه گردشگری در میرآباد به‌ویژه آنکه وی در یک سال گذشته بیش از شش تا هفت مرتبه به این شهرستان سفر کرده‌اند، اظهار کرد: این حضورهای میدانی نشان‌دهنده توجه ویژه مدیرکل میراث‌فرهنگی استان به مناطق کمتر برخوردار است و جای تشکر دارد.

باب‌گوره در این مراسم تأکید کرد: حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه این شهرستان به‌شمار می‌رود و می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی ظرفیت‌های منطقه ایفا کند.

همچنین در پایان این مراسم انور آریامنش به‌عنوان سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میرآباد معرفی شد.

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