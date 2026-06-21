بهگزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه هماندیشی توسعه و رونق گردشگری میرآباد با حضور کمال حسینپور، نماینده شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی و سیدحسامالدین بابگوره، فرماندار میرآباد، ۳۱ خردادماه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
نماینده شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد در این جلسه با تشکر ویژه از وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برای توجه ویژه به توسعه و رونق گردشگری در آذربایجان غربی، بهویژه در شهرستانهای پیرانشهر سردشت و میرآباد، از اهتمام اداره کل میراثفرهنگی استان و تلاشهای مدیرکل این مجموعه برای رفع چالشهای منطقهای قدردانی کرد.
حسینپور با اشاره به جایگاه آذربایجان غربی در نقشه گردشگری کشور خاطرنشان کرد: بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی و تاریخی میرآباد، میتواند نه تنها اقتصاد منطقه، بلکه وضعیت اجتماعی و معیشتی مردم را به طرز چشمگیری تغییر دهد.
او افزود: پیگیریهای وی در مجلس برای تخصیص بودجههای ویژه به پروژههای زیرساختی گردشگری در این منطقه، همواره در اولویت برنامههای اجرایی وی بوده است.
نماینده شهرستانهای پیرانشهر، سردشت و میرآباد همچنین تأکید کرد: ایجاد مسیرهای دسترسی بهتر و تجهیز سایتهای گردشگری وایجاد زیر ساخت های مناسب با استانداردهای روز، از جمله اولویتهای اصلی وی برای تبدیل شدن میرآباد به یک مقصد بینالمللی است.
او با اشاره به نقش صنایعدستی در این زنجیره، از تلاشهای دولت برای حمایت از هنرمندان بومی در این مناطق قدردانی کرد.
در ادامه، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، با تشکر از توجه ویژه آقای حسینپور برای توسعه و تقویت زیرساختهای گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی، بر ضرورت همکاریهای چندجانبه میان نهادهای اجرایی و نیز اهمیت نقش میراثفرهنگی در توسعه پایدار منطقه تأکید کرد.
مرتضی صفری تصریح کرد: ادارهکل میراثفرهنگی استان، تمام توان خود را برای شناسایی و ثبت آثار فرهنگی و تاریخی منطقه بهکار گرفته است تا از هویت تاریخی منطقه محافظت شود.
او همچنین با اشاره به برنامههای آتی استان، گفت: ما به دنبال آن هستیم که با ایجاد بسترهای مناسب، سرمایهگذاران را به سمت پروژههای گردشگری در شهرستانهای استان سوق دهیم و توسعه این بخش مستلزم ایجاد زیرساختهای رفاهی و خدماتی در کنار حفظ اصالت آثار تاریخی است.
صفری در پایان افزود: ایجاد نمایندگیهای فعال و نزدیک به مردم، گام مهمی برای تسهیل خدمات به فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی است و ما در این مسیر، از حمایتهای نمایندگان مجلس و فرمانداری شهرستان برای تحقق اهداف قدردانی میکنیم.
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