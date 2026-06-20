بهگزارش خبرنگار میراث آریا، افراسیاب گراوند اظهار کرد: یگ گروه ۳۰ نفره متشکل از منجمان، مروجان علم و عکاسان نجومی، شامگاه پنجشنبه شب، ۲۹ خردادماه با هدف معرفی ظرفیتهای علمی و گردشگری آسمان شب در پیوند با میراث تاریخی کشور، به رصد و عکاسی از آسمان شب مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب پرداختند.
مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان تکاب افزود: این رویداد تخصصی با مجوز وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و از سوی مرکز نجوم آوا استار در مجموعه برگزار شد.
او گفت: شرکتکنندگان در این برنامه ضمن بازدید از این اثر ارزشمند تاریخی و آشنایی بیشتر با پیشینه فرهنگی آن، پس از تاریک شدن آسمان به رصد اجرام پرنور آسمان، صورتهای فلکی و برخی اجرام عمق آسمان پرداختند و عکاسان نجومی نیز به ثبت جلوههای کمنظیر آسمان شب در کنار معماری تاریخی مجموعه میراث جهانی تخت سلیمان پرداختند.
گراوند تصریح کرد: تداوم این برنامههای علمی، فرهنگی و آموزشی در محوطههای تاریخی کشور، میتواند ضمن معرفی هرچه بهتر میراثفرهنگی ایران، اهمیت حفاظت از آسمان تاریک و میراث آسمان شب کشور نیز بیش از پیش مورد توجه جامعه قرار گیرد، بیتردید پیوند میان میراثفرهنگی و آسمان شب میتواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری علمی، ارتقای فرهنگ عمومی و گسترش فعالیتهای نجومی در کشور ایفا کند.
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