به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای صیانت از مواریث فرهنگی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بررسی میدانی طرح‌های سرمایه‌گذاری، داوود فرازی، معاون میراث‌فرهنگی، رضا حیدری، معاون گردشگری و ریتا خضرزاده، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی، ۲۹ خردادماه در سفر یک‌روزه به جنوب استان با حضور در شهرستان‌های شاهین‌دژ، تکاب و میاندوآب، از پروژه‌ها و ظرفیت‌های این مناطق بازدید کردند.

بازدید از ظرفیت‌های فرهنگی و صنایع‌دستی شاهین‌دژ

در ابتدای این سفر، معاونان اداره‌کل با حضور در شاهین‌دژ، ضمن بازدید از حمام تاریخی این شهر، از نمایشگاه صنایع‌دستی برپا شده در این مکان دیدن کردند. در این نمایشگاه آثار هنرمندان شهرستان در دو حوزه تخصصی «سرامیک» و «چوب» در معرض بازدید قرار گرفت که بر لزوم حمایت و توسعه بازار این صنایع تأکید شد.

بررسی حریم آثار تاریخی در معادن طلا

در ادامه، تیم اعزامی با حضور در منطقه، موضوع درخواست بهره‌برداری از یک معدن طلا را از منظر میراث‌فرهنگی مورد ارزیابی قرار داد، در این نشست مقرر شد تمامی استعلامات و تصمیمات آتی با نگاه صیانتی و رعایت دقیق حریم قانونی آثار تاریخی انجام پذیرد تا آسیبی به بافت‌های فرهنگی منطقه وارد نشود.

تخت‌سلیمان؛ کانون رصد ستارگان و تعاملات مدیریتی

در بخش دیگری از این سفر، از مجموعه میراث جهانی تخت‌سلیمان بازدید به عمل آمد، این مجموعه امشب میزبان تور تخصصی نجوم با حضور ۳۰ نفر از علاقه‌مندان و متخصصان سراسر کشور به میزبانی وزارت متبوع و اداره‌کل استان است که در این راستا، وضعیت اسکان و خدمات‌رسانی به گردشگران مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین داوود فرازی، با حضور در جلسه «افق‌های کاری مجموعه تخت‌سلیمان»، از نزدیک در جریان برنامه‌های آتی قرار گرفت.

در جلسه‌ای دیگر با حضور بخشدار مدیران معدن طلای تکاب و مسئولان حوزه میراث‌فرهنگی، راهکارهای همکاری متقابل جهت ارتقای وضعیت منطقه بررسی شد.

بررسی طرح‌های سرمایه‌گذاری و نظارت بر تأسیسات گردشگری

در ادامه، مسائل و چالش‌های پیش‌روی یکی از سرمایه‌گذاران در جوار مجموعه جهانی تخت‌سلیمان تکاب با حضور معاون گردشگری اداره‌کل مورد بحث و بررسی قرار گرفت، با توجه به اهمیت این طرح‌ها، مقرر شد موارد مطروحه در جلسه شورای فنی هفته آینده مطرح و تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد.

همچنین، در راستای بازدیدهای نظارتی، وضعیت فعالیت «اقامتگاه بوم‌گردی آتر» در شهر تخت‌سلیمان و روند توسعه آن و پروژه‌های عمرانی انجام شده در «آب‌گرم تخت‌سلیمان» مورد پایش قرار گرفت.

بازدید از پروژه‌های گردشگری در میاندوآب

در پایان این سفر کاری، معاونان اداره‌کل با عزیمت به میاندوآب، از عملیات استانداردسازی هتل رنجی میاندوآب بازدید کردند تا ضمن احصای مشکلات این واحد، بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌های اقامتی جهت خدمات‌رسانی بهتر به مسافران تأکید شود.

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