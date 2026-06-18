رونمایی از نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» در مدرسه هدایت ارومیه

بهگزارش خبرنگار میراث آریا، نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» بهمناسبت هفته صنایعدستی با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی ۲۷ خردادماه در مدرسه هدایت ارومیه (خانه صنایعدستی و هنرهای دستی استان) افتتاح شد.
مرتضی صفری مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این مراسم اظهار کرد: این نمایشگاه که شامل ۳۰ قطعه عکس آثار تاریخی آسیبدیده کشور در جنگ تحمیلی رمضان بوده با عنوان «ایستاده در غبار» از امروز به مدت یک هفته در بنای تاریخی مدرسه هدایت ارومیه برپا شده و بازدید از آن برای عموم مردم آزاد است.
او بیان کرد: این نمایشگاه گوشهای از جنایات فرهنگی دشمن آمریکایی_صهیونیستی را به نمایش کشیده و چهره پنهان و ضدایرانی آنها را نشان میدهد و سندی گویا بوده که بیانگر آسیبهای وارده به بناهای تاریخی ایران در جنگ رمضان است.
صفری گفت: در بین این آثار، عکسهایی از بناهای آسیبدیده در جنگ رمضان همچون خانه وثوق، مجلس سنای قدیم، کنیسه رفیعنیا، مجموعه جهانی کاخ گلستان و مجموعه تاریخی سعدآباد در تهران، مجموعه تاریخی کوهپایه اصفهان، عمارت آصف وزیر سنندج، مدرسه شجره طیبه میناب و... دیده میشود.
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