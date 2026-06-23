به گزارش خبرنگار میراث آریا حجتالاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم شاهیندژ و تکاب و رئیس کمیته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، امروز، ۲ تیرماه با مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی دیدار و درباره پیگیری موضوعات مرتبط با حوزههای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گفتوگو کرد.
نماینده مردم شاهیندژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن تشکر از مدیرکل میراثفرهنگی استان برای توجه ویژه به توسعه و رونق گردشگری در این شهرستانها گفت: تخت سلیمان تکاب بهعنوان یک اثر ثبت جهانی، سرمایهای ارزشمند برای این شهرستان و استان است و ساماندهی و تقویت زیرساختهای گردشگری آن باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
حجتالاسلام محمد میرزایی همچنین با اشاره به جایگاه جهانی این اثر اظهار کرد: توجه ویژه به تخت سلیمان میتواند زمینهساز ارتقای ظرفیتهای گردشگری منطقه باشد.
او ادامه داد: آبشار قینرجه از جاذبههای طبیعی مهم تکاب است که مورد توجه گردشگران قرار دارد، اما برای بهرهبرداری مطلوبتر از ظرفیت آن، تقویت و ساماندهی زیرساختهای گردشگری ضروری است.
در ادامه رییس کمیته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای تامین اعتبار آسفالت مسیر دسترسی به این مجموعه، پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
حجتالاسلام میرزایی تصریح کرد: برای معرفی بهتر ظرفیتهای تاریخی و گردشگری شاهیندژ و تکاب، تهیه مستند از جاذبههای گردشگری این شهرستانها باید در دستور کار قرار گیرد تا هم در عرصه اطلاعرسانی و هم برای جذب گردشگر مؤثر واقع شود.
در ادامه او با اشاره به اهمیت ظرفیتهای صنایعدستی در این دو شهرستان، از ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی برای حمایت از هنرمندان تشکر کرد و گفت: برای رونق صنایعدستی، لازم است بازارچه دائمی صنایعدستی در شاهیندژ و تکاب راهاندازی شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن تشکر از حمایتهای نماینده مردم شاهیندژ و تکاب از حوزه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی اظهار کرد: با پیگیری آقای میرزایی، اعتبارات تخت سلیمان تکاب در سال جاری نسبت به دو سال گذشته ۱۰ برابر شده و امسال نیز ۱۰ میلیارد تومان برای ساماندهی و اجرای پروژههای عمرانی در این مجموعه تخصیص یافته است.
مرتضی صفری همچنین از پرداخت اعتبارات حوزه صنایعدستی و گردشگری خبر داد و گفت: سال گذشته در استان ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این حوزهها پرداخت شد و تکاب از نظر تسهیلات صنایعدستی در رتبههای برتر کشور قرار گرفت؛ بهطوری که ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات برای ۱۸۰ هنرمند در تکاب اختصاص یافته است.
او افزود: همچنین ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه گردشگری برای پنج طرح سرمایهگذاری در تکاب پرداخت شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی تکاب گفت: در صورت ساماندهی مسیر دسترسی، زمینه برای جذب سرمایهگذاری در اطراف آبشار قینرجه فراهم میشود و حمایتهای لازم انجام خواهد شد.
پیگیری اجرای طرح تلهکابین در شاهیندژ و نیز تسریع در روند تحویل قلعه اربابی تکاب به ادارهکل میراثفرهنگی از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
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