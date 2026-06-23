۲ تیر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی:

رشد ۱۰ برابری اعتبارات مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب/ تکاب جزو شهرستان‌های برتر کشور در جذب تسهیلات صنایع‌دستی است

رشد ۱۰ برابری اعتبارات مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب/ تکاب جزو شهرستان‌های برتر کشور در جذب تسهیلات صنایع‌دستی است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی گفت: با پیگیری نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس، اعتبارات مجموعه جهانی تخت سلیمان تکاب در سال جاری نسبت به دو سال گذشته ۱۰ برابر شده است‌.

به گزارش خبرنگار میراث آریا حجت‌الاسلام محمد میرزایی، نماینده مردم شاهین‌دژ و تکاب و رئیس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، امروز، ۲ تیرماه با مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی دیدار و درباره پیگیری موضوعات مرتبط با حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت‌وگو کرد.

نماینده‌ مردم شاهین‌دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در این نشست ضمن تشکر از مدیرکل میراث‌فرهنگی استان برای توجه ویژه به توسعه و رونق گردشگری در این شهرستان‌ها گفت: تخت سلیمان تکاب به‌عنوان یک اثر ثبت جهانی، سرمایه‌ای ارزشمند برای این شهرستان و استان است و ساماندهی و تقویت زیرساخت‌های گردشگری آن باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.

حجت‌الاسلام محمد میرزایی همچنین با اشاره به جایگاه جهانی این اثر اظهار کرد: توجه ویژه به تخت سلیمان می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت‌های گردشگری منطقه باشد.

او ادامه داد: آبشار قینرجه از جاذبه‌های طبیعی مهم تکاب است که مورد توجه گردشگران قرار دارد، اما برای بهره‌برداری مطلوب‌تر از ظرفیت آن، تقویت و ساماندهی زیرساخت‌های گردشگری ضروری است. 

در ادامه رییس کمیته میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که برای تامین اعتبار آسفالت مسیر دسترسی به این مجموعه، پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

حجت‌الاسلام میرزایی تصریح کرد: برای معرفی بهتر ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شاهین‌دژ و تکاب، تهیه مستند از جاذبه‌های گردشگری این شهرستان‌ها باید در دستور کار قرار گیرد تا هم در عرصه اطلاع‌رسانی و هم برای جذب گردشگر مؤثر واقع شود.

در ادامه او با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های صنایع‌دستی در این دو شهرستان، از اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی برای حمایت از هنرمندان تشکر کرد و گفت: برای رونق صنایع‌دستی، لازم است بازارچه دائمی صنایع‌دستی در شاهین‌دژ و تکاب راه‌اندازی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز در این دیدار ضمن تشکر از حمایت‌های نماینده‌ مردم شاهین‌دژ و تکاب از حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: با پیگیری آقای میرزایی، اعتبارات تخت سلیمان تکاب در سال جاری نسبت به دو سال گذشته ۱۰ برابر شده و امسال نیز ۱۰ میلیارد تومان برای ساماندهی و اجرای پروژه‌های عمرانی در این مجموعه تخصیص یافته است.

مرتضی صفری همچنین از پرداخت اعتبارات حوزه صنایع‌دستی و گردشگری خبر داد و گفت: سال گذشته در استان ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه‌ها پرداخت شد و تکاب از نظر تسهیلات صنایع‌دستی در رتبه‌های برتر کشور قرار گرفت؛ به‌طوری که ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات برای ۱۸۰ هنرمند در تکاب اختصاص یافته است.

او افزود: همچنین ۱۹ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه گردشگری برای پنج طرح سرمایه‌گذاری در تکاب پرداخت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی تکاب گفت: در صورت ساماندهی مسیر دسترسی، زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری در اطراف آبشار قینرجه فراهم می‌شود و حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

پیگیری اجرای طرح تله‌کابین در شاهین‌دژ و نیز تسریع در روند تحویل قلعه اربابی تکاب به اداره‌کل میراث‌فرهنگی از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

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کد خبر 1405040200165
سمیرا محمدی
دبیر مهدی ارجمند

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