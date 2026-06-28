محسن نصیری معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان در یادداشتی نوشت: در دوران کنونی که حجم اطلاعات سازمانی بهسرعت در حال افزایش است، مدیریت یکپارچه دادهها به یکی از ضروریترین نیازهای دستگاههای دولتی تبدیل شده است. سیستم اطلاعاتی یکپارچه یا ERP (Enterprise Resource Planning) سامانهای است که تمامی فرآیندهای مالی، اداری، منابع انسانی، انبار، اموال و پروژهها را در یک بستر نرمافزاری مشترک گردآوری میکند.
این سامانهها با حذف جزیرههای اطلاعاتی، زمینهساز تصمیمگیری آگاهانه، کنترل دقیق منابع و پاسخگویی شفاف به مراجع نظارتی میشوند. تجربه کشورهای پیشرو نیز نشان میدهد استقرار سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه در بخش عمومی از پیششرطهای اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و مدیریت دادهمحور است.
در همین راستا، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان نیز با هدف ارتقای بهرهوری سازمانی، افزایش شفافیت، تسهیل فرآیندهای اداری و بهبود مدیریت منابع، استقرار سامانه اطلاعاتی یکپارچه در حوزههای مختلف اداری و پشتیبانی را در دستور کار قرار داده است. راهاندازی این سامانه میتواند گام مهمی در مسیر تحول دیجیتال، یکپارچهسازی فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات در این ادارهکل باشد.
سیستم اطلاعاتی یکپارچه دولتی مجموعهای از ماژولهای بههمپیوسته است که اطلاعات را در لحظه و بدون نیاز به ورود مجدد، بین واحدهای مختلف سازمان به اشتراک میگذارد. از مهمترین اجزای این سیستمها میتوان به ماژول مالی و حسابداری برای ثبت اسناد، تهیه صورتهای مالی و گزارشگیری بودجهای، ماژول منابع انسانی برای مدیریت کارکنان، حقوق و دستمزد، ماژول انبار و اموال برای کنترل موجودی و داراییها، ماژول قراردادها و پروژهها برای مدیریت اجرای طرحها و همچنین ماژول تدارکات برای فرآیندهای خرید و تأمین اشاره کرد.
استقرار سیستم اطلاعاتی یکپارچه در دستگاههای دولتی در چند حوزه کلیدی تأثیر مستقیم دارد. نخستین اثر آن افزایش شفافیت مالی و کنترل دقیقتر بودجه است. با یکپارچهسازی اطلاعات مالی، مدیران میتوانند در هرلحظه وضعیت اعتبارات، هزینهکرد واقعی و مانده بودجه را مشاهده کرده و بر مبنای اطلاعات دقیق تصمیمگیری کنند.
از سوی دیگر، حذف فرآیندهای موازی، کاهش دوبارهکاری، جلوگیری از خطاهای ناشی از ورود دستی دادهها و تسریع گردش کار اداری از مهمترین مزایای این سامانهها به شمار میرود. این موضوع علاوه بر افزایش سرعت انجام امور، موجب ارتقای بهرهوری سازمانی و استفاده بهینه از منابع نیز خواهد شد.
یکی دیگر از کارکردهای مهم سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه، فراهم کردن زمینه مناسب برای بودجهریزی عملیاتی و هزینهیابی دقیق خدمات و پروژههاست. ثبت و تجمیع اطلاعات مالی و عملیاتی در یک سامانه واحد، امکان محاسبه بهای تمامشده فعالیتها را فراهم کرده و اطلاعات ارزشمندی را برای برنامهریزی و مدیریت منابع در اختیار مدیران قرار میدهد.
همچنین این سامانهها نقش مهمی در تقویت نظارت و پاسخگویی ایفا میکنند. تمامی فرآیندها، تراکنشها، تأییدیهها و مجوزها در سیستم ثبت و نگهداری میشود و امکان دسترسی سریعتر و دقیقتر مراجع نظارتی به اطلاعات را فراهم میآورد.
اگرچه طی سالهای اخیر سامانههای مختلفی در حوزه مالی و اداری دولت راهاندازی شدهاند، اما همچنان بسیاری از دستگاههای اجرایی با چالش جزیرهای بودن اطلاعات و عدم ارتباط مؤثر بین سامانهها مواجه هستند. این موضوع میتواند موجب کندی فرآیندهای مدیریتی، دشواری در تهیه گزارشهای دقیق و کاهش کارایی سازمان شود.
استقرار سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه در دستگاههای اجرایی، علاوه بر افزایش کارآمدی، زمینه تحقق دولت الکترونیک، مدیریت هوشمند منابع و ارائه خدمات بهتر به شهروندان را فراهم میکند. ازاینرو، حرکت به سمت یکپارچهسازی اطلاعات و فرآیندها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای مدیریت نوین دولتی محسوب میشود.
بیتردید اجرای این رویکرد در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان میتواند زمینهساز ارتقای شفافیت، بهبود فرآیندهای تصمیمگیری، افزایش بهرهوری و توسعه زیرساختهای مدیریتی و تسهیل در استقرار بودجهریزی عملیاتی باشد و این ادارهکل را در مسیر تحول و ارائه خدمات کارآمدتر به ذینفعان یاری کند.
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