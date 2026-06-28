برگزاری نمایشگاه سفال و سرامیک در «هشتی» وزارت میراث فرهنگی

به گزارش میراث آریا، در راستای حمایت از استعدادهای تازه و هنرمندان نوپا، نمایشگاه «هشتی» وزارت میراث‌فرهنگی، زمینه‌ای برای معرفی آثار هنرمندان برگزیده فراهم آورده است. در این میان، حضور شکوفه محمدیان گلباغی در رشته سفال و سرامیک، از جمله رویدادهای قابل توجه این نمایشگاه خواهد بود.

شکوفه محمدیان گلباغی که با داشتن مجوز رسمی از وزارت میراث‌فرهنگی، نزدیک به دو سال فعالیت حرفه‌ای در این رشته را پشت سر گذاشته است، تمامی آموزش‌های تخصصی خود را از جمله شناخت مواد اولیه، ساخت گل و دوغاب، دوره‌های مقدماتی و پیشرفته لعاب، کار با دست و ریخته‌گری را تحت نظر استاد سهیل شعبانی گذرانده است.

در تولید آثار برند «فویا سرامیک»، تمامی مراحل از صفر تا صد به صورت کاملاً دستی و با دقت بالا انجام می‌شود. این فرآیند که شامل طراحی، ایده‌پردازی، آماده‌سازی مواد اولیه، ساخت دوغاب، لعاب‌زنی و پخت‌های نهایی (تا مرحله پخت سوم و لاستر) است، توسط این زوج هنری با همکاری مشترک انجام می‌پذیرد.

تنوع تکنیک‌های به‌کار رفته در آثار این هنرمند، از ویژگی‌های بارز فعالیت اوست؛ استفاده از تکنیک‌های فرم‌دهی مانند اسلب و فتیله‌ای، اتصال چندقطعه‌ای و تغییر فرم، در کنار اجرای بافت‌های دو سطحی و ظریف شامل اسلیپ‌داتس، حکاکی و برجسته کاری، اسگرافیتو، نقاشی زیرلعابی و لعاب‌های بافت دار چندلایه، از جمله خلاقیت‌هایی است که در محصولات «فویا سرامیک» نمایان است.

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