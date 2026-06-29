خیزش سطح کیفی اقامت در اصفهان

به گزارش خبرنگار میراث آریا، داوود آبیان امروز ۸ تیرماه، در بازدید میدانی از هتل ۵ ستاره آیریک، ضمن دیدار با مدیریت این مجموعه، از بخشهای مختلف این هتل مدرن بازدید کرد.
معاون گردشگری استان اصفهان در حاشیه این بازدید، با اشاره به ظرفیتهای تازه ایجاد شده در هتل آیریک، گفت: اصفهان به عنوان ویترین گردشگری ایران، نیازمند تقویت مداوم زیرساختهای اقامتی است. ورود مجموعههایی با استانداردهای ۵ ستاره به چرخه اقامتی استان، نویدبخش ارتقای سطح رضایتمندی گردشگران داخلی و بینالمللی است.
آبیان ادامه داد: تیمهای نظارتی معاونت گردشگری با هدف صیانت از حقوق مسافران و تطبیق خدمات با استانداردهای کیفی، بهصورت مستمر فعالیت مراکز اقامتی را رصد میکنند. تعامل سازنده میان بدنه حاکمیتی گردشگری و بخش خصوصی، کلید دستیابی به تراز بالای کیفیت در صنعت هتلداری است.
کارشناسان حاضر در این بازدید نیز ضمن بررسی وضعیت تجهیزات و رعایت پروتکلهای هتلداری، نکات تخصصی لازم را بهمنظور بهینهسازی فرآیندهای ارائه خدمات به مدیریت مجموعه هتل آیریک ابلاغ کردند. این بازدید در راستای سیاستهای کلان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان برای تقویت کیفی زیرساختهای گردشگری و آمادگی هرچه بیشتر برای میزبانی از گردشگران در فصول پرتردد انجام شد.
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