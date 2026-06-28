۷ تیر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۰

نسخه جدید گردشگری اصفهان؛ از احصای ظرفیت‌ها تا جهش با تکیه‌بر بخش خصوصی

نسخه جدید گردشگری اصفهان؛ از احصای ظرفیت‌ها تا جهش با تکیه‌بر بخش خصوصی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با حضور در شرکت دیتا پردازش سپاهان از فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه بازدید کرد و بر نقش فناوری و نوآوری در توسعه صنعت گردشگری استان تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۷ تیرماه ۱۴۰۵ و در حاشیه بازدید از شرکت دیتا پردازش سپاهان، با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در صنعت گردشگری گفت: سال‌ها تلاش مستمر و برنامه‌ریزی هدفمند لازم است تا بتوانیم محصولات و ظرفیت‌های اصفهان را به ویترین گردشگری کشور و بازارهای بین‌المللی برسانیم.

معاون گردشگری استان اصفهان بابیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعریف جدیدی از اصفهان هستیم، ادامه داد: گردشگر امروز به دنبال تنوع است و ما باید جاذبه‌های استان را متناسب با سلایق و نیازهای مخاطبان شناسایی و معرفی کنیم. اصفهان نیازی به ساخت جاذبه‌های جدید ندارد؛ بلکه باید داشته‌های ارزشمند خود را کشف کرده و با تعریفی نو و شیوه‌ای خلاقانه ارائه دهد.

او همچنین بر ضرورت احصای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود تأکید کرد و افزود: شناسایی دقیق توانمندی‌های استان و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های خلاق و فناور همچون دیتاپردازش سپاهان می‌تواند نقش مهمی در معرفی بهتر جاذبه‌های گردشگری ایفا کند.

آبیان با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی تصریح کرد: صنعتی که به دنبال پیشرفت و جهش باشد، باید بخش خصوصی قدرتمند و اثرگذار داشته باشد. حمایت از فعالان این حوزه و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت آنان، از الزامات توسعه گردشگری است.

معاون گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: ما باید مهیای زمان جهش گردشگری باشیم و زیرساخت‌های لازم را از هم‌اکنون فراهم کنیم. در این مسیر، وجود استانداری فعال در استان اصفهان به‌عنوان نقطه عطف گردشگری استان، نقش بسیار پررنگی در هدایت و حمایت از این صنعت دارد.

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کد خبر 1405040700425
سعید احمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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