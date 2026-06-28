بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان امروز ۷ تیرماه ۱۴۰۵ و در حاشیه بازدید از شرکت دیتا پردازش سپاهان، با اشاره به جایگاه ویژه اصفهان در صنعت گردشگری گفت: سالها تلاش مستمر و برنامهریزی هدفمند لازم است تا بتوانیم محصولات و ظرفیتهای اصفهان را به ویترین گردشگری کشور و بازارهای بینالمللی برسانیم.
معاون گردشگری استان اصفهان بابیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تعریف جدیدی از اصفهان هستیم، ادامه داد: گردشگر امروز به دنبال تنوع است و ما باید جاذبههای استان را متناسب با سلایق و نیازهای مخاطبان شناسایی و معرفی کنیم. اصفهان نیازی به ساخت جاذبههای جدید ندارد؛ بلکه باید داشتههای ارزشمند خود را کشف کرده و با تعریفی نو و شیوهای خلاقانه ارائه دهد.
او همچنین بر ضرورت احصای ظرفیتها و قابلیتهای موجود تأکید کرد و افزود: شناسایی دقیق توانمندیهای استان و بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای خلاق و فناور همچون دیتاپردازش سپاهان میتواند نقش مهمی در معرفی بهتر جاذبههای گردشگری ایفا کند.
آبیان با تأکید بر اهمیت نقش بخش خصوصی تصریح کرد: صنعتی که به دنبال پیشرفت و جهش باشد، باید بخش خصوصی قدرتمند و اثرگذار داشته باشد. حمایت از فعالان این حوزه و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت آنان، از الزامات توسعه گردشگری است.
معاون گردشگری استان اصفهان تأکید کرد: ما باید مهیای زمان جهش گردشگری باشیم و زیرساختهای لازم را از هماکنون فراهم کنیم. در این مسیر، وجود استانداری فعال در استان اصفهان بهعنوان نقطه عطف گردشگری استان، نقش بسیار پررنگی در هدایت و حمایت از این صنعت دارد.
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