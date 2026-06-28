برگزاری مراسم «حیدرعلی» روستای ایور؛ آیینی عاشورایی با قدمتی تاریخی در شهرستان کوهسرخ

به گزارش خبرنگار میراث آریا، رضا ربیعی گفت: مراسم «حیدرعلی» که ریشه در فرهنگ و باورهای مذهبی شیعیان دارد، بازآفرینی حزن‌انگیزی از وقایع عصر عاشوراست، زمانی که کاروان امام حسین (ع) در میان اندوه و مصیبت، مسیر اسارت را آغاز کرد.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان گوهسرخ ادامه داد: در این آیین، عزاداران پس از حرکت هیئت و حضور در محل برگزاری مراسم، به صورت حلقه‌ای دستان یکدیگر را گرفته و با نوای «حسن، حسین» و «حیدر، علی» به سینه‌زنی و سوگواری پرداختند.

ربیعی تصریح کرد: این سنت که بنا بر روایت‌های محلی، یادآور رمز همبستگی و حمایت شیعیان در دوران امامت حضرت امام جعفر صادق (ع) است، نمادی از آمادگی پیروان اهل بیت (ع) برای دفاع از آرمان‌های دینی و ارزش‌های عاشورایی به شمار می‌رود.

او اظهار کرد: مراسم «حیدرعلی» به عنوان یکی از آیین‌های معنوی و کم‌نظیر شهرستان کوهسرخ، بیش از ۲۰۰ سال قدمت دارد که ظرفیت ارزشمندی در حوزه گردشگری مذهبی محسوب می‌شود و هر ساله پذیرای حدود چهار هزار نفر از زائران و علاقه‌مندان به فرهنگ و آیین‌های عاشورایی از شهر مشهد و شهرستان‌های همجوار است.

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