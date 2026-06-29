۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۹

تأکید بر بهره‌گیری از دانش بومی در حفاظت از مجسمه‌های شهری

تأکید بر بهره‌گیری از دانش بومی در حفاظت از مجسمه‌های شهری

نشست کرسی ترویجی «بازشناسی الگوهای دانش بومی در حفاظت از مجسمه‌های شهری (هم‌افزایی دانش مردم‌شناسی و دانش حفاظت و مرمت؛ نمونه موردی: دفع پرندگان)» امروز در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش میراث آریا، در این نشست، فریده مجیدی خامنه، رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، به عنوان سخنران، یافته‌های پژوهش خود را ارائه کرد. ذات‌الله نیکزاد و فرامرز رستمی چراتی، اعضای هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ناقدان این نشست بودند. مهدیه بد رئیس مرکز آینده پژوهی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، مدیریت جلسه را بر عهده داشت.

مجیدی خامنه با اشاره به اهمیت مجسمه‌های فضای باز یا مجسمه‌های شهری اظهار کرد: این مجسمه‌ها به‌عنوان بخشی از میراث‌فرهنگی، علاوه بر زیباسازی فضا، نقش مهمی در انتقال پیام به ناظران و هویت‌بخشی به معابر شهری ایفا می‌کنند.

رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری افزود: تاب‌آوری این سازه‌ها همواره در معرض تهدید عوامل جوی، انسانی و زیست‌محیطی قرار دارد و در گذر زمان دچار فرسایش می‌شوند. در یک نمونه موردی، فضولات پرندگان موجب آسیب و خوردگی‌های متعدد در مجسمه برنزی نادرشاه افشار در مشهد شده است. متأسفانه با وجود مرمت این اثر و صرف هزینه‌های زمانی و اقتصادی بسیار، تهدید پرندگان همچنان پابرجاست.

او هدف از این پژوهش را بازشناسی تجارب دانش بومی و مقایسه الگوهای کهن با تکنیک‌های مدرن دفع پرندگان و یافتن زمینه‌های هم‌افزایی میان مطالعات مردم‌شناسی، دانش حفاظت آثار تاریخی و طراحی شهری عنوان کرد.

به گفته مجیدی خامنه، این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به استخراج الگوهای دانش بومی و بنیان‌های عقلانیت زیست‌محیطی دانشوران محلی در دفع پرندگان پرداخته و سپس این یافته‌ها با شیوه‌های مدرن مقایسه شده است.

رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی الگوهای استخراج‌شده را شامل الگوی محرومیت از لانه‌سازی، استقرار و غذا، الگوی صداهراسی، الگوی وحشت از حرکت اشیا، الگوی خیرگی چشم پرندگان، الگوی رنگ‌هراسی و الگوی بوهراسی برشمرد.

او با اشاره به نتایج پژوهش گفت: یافته‌ها نشان‌دهنده درجات بالای فهم اکولوژیک دانشوران محلی و انعطاف‌پذیری گسترده دانسته های بومی در دفع پرندگان است. دانشوران بومی حوزه کشاورزی طی قرن‌ها مبارزه با پرندگان به عقلانیت زیست‌محیطی و دانش تجربی رفتارشناسی پرندگان دست یافته‌اند.

مجیدی خامنه تأکید کرد: این روش‌های بومی در مقایسه با روش‌های مدرن دفع پرندگان از مجسمه‌های فضای باز، روش‌هایی دوستدار محیط زیست، اقتصادی، در دسترس، ماندگار و تجدیدپذیر هستند.

رئیس پژوهشکده مردم‌شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پایان بر اهمیت هم‌افزایی میان سه حوزه طراحی شهری، حفاظت و مرمت آثار تاریخی و دانش میراثی بومی تأکید کرد و این هم‌افزایی را راهکاری مؤثر برای حفاظت پایدار از مجسمه‌های شهری دانست.

تأکید بر بهره‌گیری از دانش بومی در حفاظت از مجسمه‌های شهری

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کد خبر 1405040800556
فاطمه رهبر
دبیر مریم قربانی‌نیا

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