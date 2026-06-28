فراخوان مسابقه ویژه کودکان و نوجوانان ایران

«نشانی: میناب»
بچههای ایران از میناب میگویند… دو مسابقه فرهنگی و ادبی ویژه کودکان و نوجوانان برگزار میشود:
مسابقه اول:«نامهای به یک همکلاسی: نشانی میناب»
مسابقه دوم:«موضوع انشا:خانهام ایران، قلب من میناب»
کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ ساله میتوانند احساس، خاطره، همدلی و حرف دل خود را در قالبهای مختلفی مثل نامه، انشا، داستان، شعر، نقاشی و نوشتههای خودمانی برای این مسابقه ارسال کنند. شرایط شرکت:
ویژه گروه سنی ۷ تا ۱۷ سالامکان شرکت در قالب نامه یا انشاامکان خلق اثر به شکل داستان، شعر، نقاشی یا نوشته صمیمانه نحوه ارسال آثار:آثار خود را همراه با فرم شرکت در مسابقه و تصویر صفحه اول شناسنامه به ایمیل زیر ارسال کنید:
anjoman451@gmail.com
شرکتکنندگان بخش نقاشی لازم است تصویر واضح و باکیفیت اثر خود را ارسال کنند.
در موضوع ایمیل حتماً یکی از این دو عنوان نوشته شود:«نامهای به یک همکلاسی: نشانی میناب»
«موضوع انشا: خانهام ایران، قلب من میناب»
داوری و جوایز:آثار برگزیده پس از داوری در چند مرحله انتخاب میشوند، در دو کتاب جداگانه منتشر خواهند شد و برگزیدگان لوح تقدیر و جوایز ارزنده دریافت میکنند. مهلت ارسال آثار: تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵
* این آثار با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با همکاری نهاد کتابخانههای عمومی کشور گردآوری و منتشر میشوند.
اگر کودک یا نوجوانی در اطرافتان هست که دلش میخواهد با کلمات، نقاشی یا احساسش همراه میناب باشد، این فراخوان را برایش بفرستید.
انتهای پیام/
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