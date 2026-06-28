فراخوان مسابقه ویژه کودکان و نوجوانان ایران

«نشانی: میناب»

بچه‌های ایران از میناب می‌گویند… ‌دو مسابقه فرهنگی و ادبی ویژه کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود:‌

مسابقه اول:‌«نامه‌ای به یک هم‌کلاسی: نشانی میناب»‌

مسابقه دوم:‌«موضوع انشا:خانه‌ام ایران، قلب من میناب»

کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ ساله می‌توانند احساس، خاطره، همدلی و حرف دل خود را در قالب‌های مختلفی مثل نامه، انشا، داستان، شعر، نقاشی و نوشته‌های خودمانی برای این مسابقه ارسال کنند.‌ شرایط شرکت:

ویژه گروه سنی ۷ تا ۱۷ سالامکان شرکت در قالب نامه یا انشاامکان خلق اثر به شکل داستان، شعر، نقاشی یا نوشته صمیمانه نحوه ارسال آثار:‌آثار خود را همراه با فرم شرکت در مسابقه و تصویر صفحه اول شناسنامه به ایمیل زیر ارسال کنید:‌

anjoman451@gmail.com‌

شرکت‌کنندگان بخش نقاشی لازم است تصویر واضح و باکیفیت اثر خود را ارسال کنند.‌

در موضوع ایمیل حتماً یکی از این دو عنوان نوشته شود:«نامه‌ای به یک هم‌کلاسی: نشانی میناب»

«موضوع انشا: خانه‌ام ایران، قلب من میناب»

داوری و جوایز:‌آثار برگزیده پس از داوری در چند مرحله انتخاب می‌شوند، در دو کتاب جداگانه منتشر خواهند شد و برگزیدگان لوح تقدیر و جوایز ارزنده دریافت می‌کنند.‌ مهلت ارسال آثار: تا ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵

* این آثار با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با همکاری نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گردآوری و منتشر می‌شوند.‌

اگر کودک یا نوجوانی در اطراف‌تان هست که دلش می‌خواهد با کلمات، نقاشی یا احساسش همراه میناب باشد، این فراخوان را برایش بفرستید.

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