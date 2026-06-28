به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این دسته عزاداری به صورت مشترک و با حضور جمعی از مدیران و کارکنان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران برگزار شد.

در این مراسم، عزاداران حسینی با تشکیل دسته عزاداری به سینه‌زنی و مرثیه‌سرایی در عزای چهارمین پیشوای شیعیان جهان پرداختند.

دسته عزاداری مدیران و کارکنان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و سازمان آتش‌نشانی تهران از ساعت 10 صبح امروز یکشنبه 7 تیرماه از محل وزارت میراث‌فرهنگی، آغاز و این دسته با عبور از خیابان آزادی در محل ساختمان اداری سازمان آتش‌نشانی تهران حضورو سپس به محل وزارتخانه بازگشتند.

اقامه نماز جماعت ظهر و عصر و توزیع غذای نذری بین عزاداران، پایان‌بخش این مراسم معنوی است.

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