به گزارش میراث آریا، مؤسسه فرهنگی اکو (ECI) روز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵، از ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۳۰، میزبان سمینار تخصصی «همکاری منطقهای در پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در جاده ابریشم» خواهد بود. این نشست که در ساختمان مرکزی مؤسسه در تهران برگزار میشود، گامی نو در راستای مأموریت این نهاد برای تقویت همکاریهای فرهنگی میان کشورهای عضو اکو و ترویج گفتمان بینافرهنگی در منطقه به شمار میرود.
در این سمینار، جمعی از مقامات و نمایندگان کشورهای عضو اکو، پژوهشگران، استادان دانشگاه و متخصصان حوزه میراث فرهنگی حضور دارند تا درباره چالشها و راهکارهای توسعه همکاریهای منطقهای در زمینه صیانت از میراث فرهنگی ناملموس گفتوگو کنند. تأکید ویژه این نشست بر بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک فرهنگی در امتداد جاده ابریشم به عنوان یکی از غنیترین محورهای تمدنی جهان است.
دبیر این نشست الهه سادات موسوینژاد و سخنرانان اصلی این رویداد، مهرداد رخشنده، مدیر اجرایی مؤسسه فرهنگی اکو، زلفیه برهان، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو جمهوری تاجیکستان، آتوسا مؤمنی، مدیر مرکز منطقهای پژوهش برای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی تحت نظارت یونسکو (مرکز میراث ناملموس تهران) و حمیدرضا شعیری، استاد نشانه-معناشناسی دانشگاه تربیت مدرس، خواهند بود.
محورهای اصلی این نشست عبارتند از:
- بررسی نقش جوامع محلی در حفاظت از میراث ناملموس
- اهمیت میراث ناملموس در تقویت هویت فرهنگی منطقهای
- واکاوی سنتهای روایی در گستره جاده ابریشم و منطقه اکو
- ظرفیتهای همکاری فرهنگی برای صیانت از میراث مشترک ملتهای منطقه
این سمینار فرصتی ارزشمند برای تبادل دیدگاهها، انتقال تجربیات و همافزایی میان کشورهای عضو اکو در راستای حفاظت از گنجینههای فرهنگی مشترک است. حضور در این رویداد برای عموم علاقهمندان آزاد است و شرکتکنندگان میتوانند برای هماهنگی با شماره ۰۲۱‑۲۷۶۷۳۲۰۴ تماس حاصل کنند.
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