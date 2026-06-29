بهگزارش خبرنگار میراثآریا، پیروز حناچی، عضو شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، امروز ۸ تیرماه و در سیوهفتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، استاندار اصفهان و جمعی از مدیران و مسئولان ملی و استانی در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد، بر ضرورت بهرهگیری از فرصتهای پیشآمده برای تقویت جایگاه تاریخی و گردشگری اصفهان تأکید کرد.
حناچی با اشاره به پیشینه تاریخی اصفهان گفت: این شهر از کهنترین مراکز تمدنی ایران به شمار میرود و بر اساس مطالعات تاریخی و شهرسازی، هسته اولیه آن از توسعه دو کانون تاریخی جی و یهودیه شکل گرفته است. اصفهان دارای قدمتی کمنظیر در میان شهرهای ایران و جهان است و این ظرفیت تاریخی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به آثار و پیامدهای جنگها بر میراث فرهنگی کشور ادامه داد: هرچند جنگ همواره یکی از بزرگترین تهدیدها برای شهرها و میراث تاریخی بوده است، اما در برخی موارد میتوان از شرایط ایجادشده بهعنوان فرصتی برای تحقق اهداف بلندمدت حفاظت و احیای میراث فرهنگی بهره گرفت.
او با اشاره به آسیبهای واردشده به ساختمان استانداری اصفهان در جریان حملات اخیر افزود: این اتفاق میتواند زمینه بررسی مجدد موضوع جابهجایی استانداری از محدوده دولتخانه صفوی را فراهم کند؛ موضوعی که سالها از سوی کارشناسان میراثفرهنگی و شهرسازی مطرح بوده است.
حناچی تصریح کرد: آزادسازی عرصه دولتخانه صفوی و انتقال کاربریهای اداری پرتردد از این محدوده تاریخی میتواند گامی مؤثر در مسیر احیای یکی از مهمترین کانونهای تاریخی کشور باشد و فرصتهای جدیدی را برای توسعه گردشگری فرهنگی در اصفهان فراهم کند.
عضو شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تأکید بر جایگاه جهانی اصفهان در میان معماران، هنرمندان و صاحبنظران حوزه فرهنگ و هنر گفت: تجربههای بینالمللی نشان میدهد که اصفهان همواره یکی از مقاصد اصلی علاقهمندان به معماری، هنر و میراث فرهنگی بوده و اعتبار این شهر در محافل تخصصی جهان بسیار فراتر از مرزهای ایران است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه احیای کارخانه ریسباف اشاره کرد و افزود: این مجموعه ظرفیت آن را دارد که به یکی از مهمترین پروژههای بازآفرینی شهری و فرهنگی کشور تبدیل شود. از ابتدا نیز پیشنهاد بنده این بوده است که برای طراحی و بهرهبرداری از این مجموعه، از ظرفیتهای بینالمللی استفاده شود و از معماران و طراحان برجسته جهان برای ارائه ایده و مشارکت در این پروژه دعوت به عمل آید.
حناچی ادامه داد: فراخوان بینالمللی برای طراحی ریسباف میتواند علاوه بر ارتقای کیفیت طرح، پیام روشنی از پویایی، امید و تداوم روند توسعه فرهنگی ایران به جامعه جهانی مخابره کند. بدون تردید بسیاری از متخصصان و معماران مطرح جهان آمادگی دارند در چنین پروژهای مشارکت کرده و تجربیات خود را در اختیار اصفهان قرار دهند.
او با قدردانی از رویکرد فرهنگی مدیریت استان اصفهان تاکید کرد: نگاه فرهنگی حاکم بر مدیریت استان میتواند زمینهساز ثبت ماندگار دستاوردهای ارزشمند در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و بازآفرینی شهری باشد و امیدوارم در این دوره شاهد تحقق پروژههایی باشیم که آثار آن برای نسلهای آینده اصفهان باقی بماند.
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