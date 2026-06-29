۸ تیر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۷

عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی:

آزادسازی دولتخانه صفوی می‌تواند به فرصتی تاریخی برای اصفهان تبدیل شود

آزادسازی دولتخانه صفوی می‌تواند به فرصتی تاریخی برای اصفهان تبدیل شود

عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر ضرورت آزادسازی دولتخانه صفوی، آسیب به ساختمان استانداری را فرصتی برای احیای یکی از مهم‌ترین مجموعه‌های تاریخی اصفهان دانست.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پیروز حناچی، عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امروز ۸ تیرماه و در سی‌وهفتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، استاندار اصفهان و جمعی از مدیران و مسئولان ملی و استانی در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار شد، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های پیش‌آمده برای تقویت جایگاه تاریخی و گردشگری اصفهان تأکید کرد.
حناچی با اشاره به پیشینه تاریخی اصفهان گفت: این شهر از کهن‌ترین مراکز تمدنی ایران به شمار می‌رود و بر اساس مطالعات تاریخی و شهرسازی، هسته اولیه آن از توسعه دو کانون تاریخی جی و یهودیه شکل گرفته است. اصفهان دارای قدمتی کم‌نظیر در میان شهرهای ایران و جهان است و این ظرفیت تاریخی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به آثار و پیامدهای جنگ‌ها بر میراث فرهنگی کشور ادامه داد: هرچند جنگ همواره یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای شهرها و میراث تاریخی بوده است، اما در برخی موارد می‌توان از شرایط ایجادشده به‌عنوان فرصتی برای تحقق اهداف بلندمدت حفاظت و احیای میراث فرهنگی بهره گرفت.
او با اشاره به آسیب‌های واردشده به ساختمان استانداری اصفهان در جریان حملات اخیر افزود: این اتفاق می‌تواند زمینه بررسی مجدد موضوع جابه‌جایی استانداری از محدوده دولتخانه صفوی را فراهم کند؛ موضوعی که سال‌ها از سوی کارشناسان میراث‌فرهنگی و شهرسازی مطرح بوده است.
حناچی تصریح کرد: آزادسازی عرصه دولتخانه صفوی و انتقال کاربری‌های اداری پرتردد از این محدوده تاریخی می‌تواند گامی مؤثر در مسیر احیای یکی از مهم‌ترین کانون‌های تاریخی کشور باشد و فرصت‌های جدیدی را برای توسعه گردشگری فرهنگی در اصفهان فراهم کند.
عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تأکید بر جایگاه جهانی اصفهان در میان معماران، هنرمندان و صاحب‌نظران حوزه فرهنگ و هنر گفت: تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که اصفهان همواره یکی از مقاصد اصلی علاقه‌مندان به معماری، هنر و میراث فرهنگی بوده و اعتبار این شهر در محافل تخصصی جهان بسیار فراتر از مرزهای ایران است.
او در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه احیای کارخانه ریسباف اشاره کرد و افزود: این مجموعه ظرفیت آن را دارد که به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های بازآفرینی شهری و فرهنگی کشور تبدیل شود. از ابتدا نیز پیشنهاد بنده این بوده است که برای طراحی و بهره‌برداری از این مجموعه، از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده شود و از معماران و طراحان برجسته جهان برای ارائه ایده و مشارکت در این پروژه دعوت به عمل آید.
حناچی ادامه داد: فراخوان بین‌المللی برای طراحی ریسباف می‌تواند علاوه بر ارتقای کیفیت طرح، پیام روشنی از پویایی، امید و تداوم روند توسعه فرهنگی ایران به جامعه جهانی مخابره کند. بدون تردید بسیاری از متخصصان و معماران مطرح جهان آمادگی دارند در چنین پروژه‌ای مشارکت کرده و تجربیات خود را در اختیار اصفهان قرار دهند.
او با قدردانی از رویکرد فرهنگی مدیریت استان اصفهان تاکید کرد: نگاه فرهنگی حاکم بر مدیریت استان می‌تواند زمینه‌ساز ثبت ماندگار دستاوردهای ارزشمند در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و بازآفرینی شهری باشد و امیدوارم در این دوره شاهد تحقق پروژه‌هایی باشیم که آثار آن برای نسل‌های آینده اصفهان باقی بماند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405040800558
سعید احمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha