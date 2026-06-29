به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا محمودیان امروز ۸ تیرماه و در سی‌وهفتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: ایجاد یک ساختار منسجم برای تأمین مواد اولیه صنایع‌دستی می‌تواند قدرت چانه‌زنی فعالان این حوزه را افزایش دهد و امکان دریافت سهمیه‌ها و حمایت‌های لازم را برای هنرمندان فراهم کند؛ اقدامی که آثار آن تنها محدود به یک استان نخواهد بود و می‌تواند در سطح ملی تأثیرگذار باشد.

عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه فروش صنایع‌دستی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند مؤثر میان گردشگری و صنایع‌دستی هستیم. توسعه گردشگری هنری، چه در بازار داخلی و چه در بازارهای بین‌المللی، می‌تواند به رونق فروش محصولات صنایع‌دستی و تقویت اقتصاد هنرمندان کمک کند.

او همچنین به برخی اقدامات فرهنگی و ترویجی انجام‌شده در این حوزه اشاره کرد و افزود: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و اظهارنظرهای هنرمندان و چهره‌های فرهنگی جهان درباره هنر میناکاری و شرایط پیش‌آمده برای ایران را در قالب یک کتابچه گردآوری و منتشر کرده است که علاوه بر انتشار فیزیکی، در فضای مجازی نیز در دسترس قرار گرفته است.

معاون اسبق صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور با تأکید بر جایگاه بین‌المللی اصفهان در عرصه صنایع‌دستی تصریح کرد: با توجه به اعتبار شورای جهانی صنایع‌دستی و حساسیتی که نسبت به آسیب‌های واردشده به حوزه صنایع‌دستی اصفهان وجود دارد، استفاده از ظرفیت این نهاد بین‌المللی می‌تواند در جلب توجه افکار عمومی جهانی و حمایت از هنرمندان نقش مؤثری ایفا کند.

محمودیان در ادامه به ظرفیت فضای مجازی برای معرفی صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: تجربه موفق ویدئوهای لگویی درباره ایران نشان داد که تولید محتوای خلاقانه تا چه اندازه می‌تواند افکار عمومی جهانی را تحت تأثیر قرار دهد؛ به‌گونه‌ای که برخی رسانه‌های بین‌المللی نیز به آن پرداختند.

عضو شورای راهبردی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پایان پیشنهاد کرد: از توان سازندگان این نوع محتوا برای روایت آنچه بر میراث تاریخی و فرهنگی ایران گذشته و همچنین معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی کشور استفاده شود. بهره‌گیری از روایت‌های نوآورانه در فضای دیجیتال می‌تواند در شرایط کنونی به ترویج صنایع‌دستی و حمایت از هنرمندانی که با دشواری‌های اقتصادی و کاهش فروش مواجهند، کمک قابل توجهی کند.

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