بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدی جمالی نژاد امروز دوشنبه ۸ تیرماه و در سیوهفتمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی که با حضور سید رضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، معاونان وزارتخانه، مدیران ارشد حوزه میراثفرهنگی و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان در مجموعه فرهنگیتاریخی کاخ سعدآباد برگزار شد، با تشریح ظرفیتها، چالشها و برنامههای راهبردی استان اصفهان، این استان را یکی از مهمترین کانونهای هویتی، تمدنی و فرهنگی کشور دانست.
استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه ممتاز اصفهان در تاریخ و تمدن ایران، گفت: اصفهان صرفاً یک استان با ظرفیتهای صنعتی، کشاورزی و اقتصادی نیست، بلکه یکی از اصلیترین ارکان هویت تاریخی و فرهنگی ایران به شمار میرود و در طول قرون متمادی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری تمدن ایرانی ـ اسلامی داشته است.
استاندار اصفهان بابیان اینکه این استان بیش از ۲۲ هزار جاذبه تاریخی، فرهنگی و گردشگری را در خود جایداده است، ادامه داد: گستره ظرفیتهای میراثی اصفهان تنها به شهر اصفهان محدود نمیشود و شهرستانهایی همچون کاشان، نطنز، اردستان، گلپایگان، خوانسار، فریدونشهر، سمیرم و دهها شهر و روستای دیگر هر یک گنجینهای ارزشمند از میراث تاریخی و فرهنگی کشور محسوب میشوند.
او با تأکید بر اینکه بخش قابلتوجهی از شهرها و روستاهای استان اصفهان را میتوان موزههای زنده و بدون سقف دانست، افزود: استان اصفهان با برخورداری از ۱۱۴ شهر و بیش از هزار روستا، ظرفیت بینظیری برای توسعه گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی و روستایی دارد.
جمالی نژاد با اشاره به دشواریهای سالهای اخیر تصریح کرد: اصفهان همزمان با چالشهایی همچون بحران آب، فرونشست زمین، نا ترازی انرژی و فشارهای زیستمحیطی، نقش مهمی در حفظ پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور ایفا کرده و باوجود همه مشکلات، مسیر توسعه خود را متوقف نکرده است.
استاندار اصفهان با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی آثار تاریخی استان در جریان حملات اخیر رژیم صهیونیستی، گفت: بخشی از آسیبها در محدوده دولتخانه صفوی، مجموعههای تاریخی پیرامون آن و همچنین محدوده تخت فولاد اصفهان رخ داد که بلافاصله مستندسازی، ارزیابی و برنامهریزی برای مرمت و بازسازی آنها در دستور کار قرار گرفت.
او افزود: در جریان این حوادث، برخی از بناهای ارزشمند تاریخی در مجاورت مراکز مورد هدف دچار خسارت شدند و صیانت از این آثار بهعنوان بخشی از هویت ملی کشور با جدیت دنبال میشود.
جمالی نژاد با قدردانی از تلاشهای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل میراثفرهنگی استان اصفهان برای حفاظت از آثار تاریخی تصریح کرد: صیانت از میراثفرهنگی در شرایط بحرانی، صرفاً حفاظت از بناها نیست، بلکه حفاظت از حافظه تاریخی و هویت تمدنی ملت ایران است.
استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود از گردشگری بهعنوان نخستین محور راهبردی توسعه استان اصفهان نام برد و گفت: از نخستین روزهای آغاز فعالیت مدیریت جدید استان، گردشگری بهعنوان یکی از مهمترین میزهای راهبردی توسعه اصفهان تعریف شد و جلسات تخصصی آن بهصورت مستمر و هفتگی در حال برگزاری است. توسعه گردشگری سلامت، گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی، مذهبی، ورزشی و اکوتوریسم بهصورت همزمان در دستور کار قرارگرفته و اصفهان تلاش میکند سهم بیشتری از بازار ملی و بینالمللی گردشگری را به خود اختصاص دهد.
او با اشاره به سه دوره پایتختی تاریخی اصفهان در دوران آلبویه، سلجوقیان و صفویان گفت: احیای محورهای تاریخی مرتبط با این دورهها یکی از برنامههای مهم استان است و به همین منظور شناسایی، مرمت و معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده تاریخی در دستور کار قرار دارد.
جمالی نژاد همچنین بر لزوم توجه به ظرفیتهای مغفولمانده گردشگری استان تأکید کرد و افزود: بسیاری از جاذبههای ارزشمند اصفهان هنوز بهدرستی معرفی نشدهاند؛ از آرامستانهای تاریخی و میراث ادیان و اقوام گرفته تا روستاهای تاریخی، ارگهای ارزشمند، مسیرهای فرهنگی و شخصیتهای برجستهای که در جایجای استان حضور دارند.
استاندار اصفهان با اشاره به جایگاه جهانی اصفهان در حوزه صنایعدستی اظهار کرد: اصفهان نهتنها یکی از مهمترین قطبهای صنایعدستی کشور است، بلکه بهعنوان شهر جهانی صنایعدستی و یکی از مراکز اصلی دیپلماسی فرهنگی ایران شناخته میشود و ظرفیتهای گستردهای برای توسعه تعاملات بینالمللی دارد.
او افزود: پیوند میان میراثفرهنگی، میراث ناملموس، آیینها، سنتها، هنرهای بومی و گردشگری میتواند زمینهساز شکلگیری الگوی جدیدی از توسعه فرهنگی و اقتصادی در استان اصفهان باشد.
جمالی نژاد با اشاره بهضرورت حمایت ملی از پروژههای مرمتی و توسعهای حوزه میراثفرهنگی، تأکید کرد: اصفهان باوجود همه چالشها، آماده آغاز فصل نوینی در مسیر حفاظت از میراثفرهنگی، توسعه گردشگری و تقویت دیپلماسی فرهنگی کشور است و تحقق این هدف نیازمند همافزایی همه دستگاههای ملی و استانی خواهد بود.
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