به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست «در قلمرو مرزهای باستان؛ نگاهی به ریشههای تیرگان» چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰ تا ۱۲ در فرهنگسرای رسانه واقع در تهران، میدان قبا، بوستان زمرد برقرار است.
این نشست با حضور استاد جلالالدین کزازی، سخنرانی آزاده حیدرپور عضو هیئت علمی پژوهشگاه، عزیز دانشور و شهریار سیروس همراه است.
علیرضا قهاری، خسرو رفیعی، ناصر رضایی و ژیلا مشیری اعضای پنل گفتوگوی این نشست هستند که دبیری آن را شیما خرمی بر عهده دارد.
نشست «در قلمرو مرزهای باستان؛ نگاهی به ریشههای تیرگان» با همکاری انجمن مفاخر معماری ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، انجمن روابط عمومی و ارتباطات، خانه کرمانشاه و فرهنگسرای رسانه بصورت حضوری و برخط با حضور جمعی از پژوهشگران و صاحبنظران برگزار میشود.
شرکت دراین نشست، با ثبتنام قبلی از طریق لینک https://survey.porsline.ir/s/mdQqb6mD امکانپذیر است.
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