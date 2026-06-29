به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، روز دوشنبه هشتم تیرماه در حاشیه امضای تفاهمنامه مشترک با معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی برای مطالعه، طراحی، تجهیز و راهاندازی موزه ملی خاک در البرز، گفت: امضای این تفاهمنامه میتواند زمینهساز یک اتفاق مهم در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، آموزش عمومی و معرفی ظرفیتهای علمی کشور باشد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز، افزود: خاک یکی از مهمترین سرمایههای طبیعی هر کشور است که نقش اساسی در امنیت غذایی، حفظ منابع طبیعی، پایداری محیط زیست، مدیریت تغییرات اقلیمی و تحقق توسعه پایدار دارد و توجه به این سرمایه ارزشمند، نیازمند فرهنگسازی و افزایش آگاهی عمومی است.
زینالی با اشاره به اهداف انعقاد این تفاهمنامه گفت: این همکاری در راستای مأموریتهای قانونی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت جهاد کشاورزی و بر اساس ماده ۲۷ آییننامه اجرایی قانون حفاظت از خاک مصوب هیئت وزیران انجام شده است تا زمینه مطالعه، طراحی، تأسیس، تجهیز، راهاندازی و بهرهبرداری از موزه ملی خاک در استان البرز فراهم شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز ادامه داد: ایجاد این موزه میتواند البرز را به یکی از مراکز مهم معرفی تنوع خاکهای کشور تبدیل کند و علاوه بر ایجاد یک مرجع علمی برای پژوهشگران، نقش مهمی در آشنایی عموم مردم با اهمیت حفاظت از خاک داشته باشد.
او تصریح کرد: یکی از رویکردهای اصلی این طرح، پیوند میان علم، آموزش و گردشگری است؛ به این معنا که موزه ملی خاک میتواند به عنوان یک مجموعه علمی و آموزشی، بستری برای حضور دانشآموزان، دانشجویان، پژوهشگران و علاقهمندان به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی فراهم کند.
زینالی با بیان اینکه حفاظت از خاک نیازمند مشارکت عمومی است، گفت: معرفی خاک به عنوان یک سرمایه ملی تجدیدناپذیر و راهبردی، ارتقای سواد محیط زیستی و کشاورزی جامعه و ایجاد نگاه مسئولانه نسبت به منابع طبیعی از مهمترین اهدافی است که در اجرای این طرح دنبال میشود.
این مسئول توضیح داد: ایجاد بانک مرجع نمونههای پروفیل خاک کشور، حمایت از سیاستهای قانونی حفاظت از خاک، توسعه پژوهشهای مرتبط و فراهم کردن زمینه تعامل میان بخشهای سیاستگذاری، پژوهش، اجرا، آموزش و ترویج، از دیگر محورهای مهم این تفاهمنامه است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به ظرفیتهای استان برای اجرای این طرح اظهار کرد: البرز به دلیل برخورداری از ظرفیتهای علمی، دانشگاهی، طبیعی و گردشگری، بستر مناسبی برای راهاندازی چنین مجموعهای دارد و امیدواریم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط، این پروژه به یک مرکز اثرگذار در سطح ملی تبدیل شود.
او خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری علمی یکی از رویکردهای جدید در حوزه گردشگری است و موزه ملی خاک میتواند نمونهای موفق از پیوند میان میراث طبیعی، دانش، آموزش و گردشگری باشد.
زینالی در پایان تأکید کرد: اجرای مفاد این تفاهمنامه نیازمند همکاری مستمر همه دستگاههای مرتبط است و ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز تلاش میکند با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، زمینه تحقق اهداف این طرح ارزشمند را فراهم کند.
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