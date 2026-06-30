بهگزارش خبرنگار میراث آریا، حسین محمودی امروز سه شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای تعمیق همکاریهای بیندستگاهی و صیانت از میراث ارزشمند فرهنگی استان، دیدار و تعامل با حجتالله درودگر، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی و معاون دادستان به مناسبت هفته قوه قضاییه انجام شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی افزود: در این نشست تخصصی، ضمن بررسی چالشها و راهکارهای پیشرو، موضوعاتی همچون آموزش تخصصی و ارتقای آگاهی ضابطان یگان حفاظت میراث فرهنگی در راستای افزایش توانمندیهای عملیاتی مورد واکاوی قرار گرفت.
او تصریح کرد: دادستان استان با درک عمیق از اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی، ضمن استماع دغدغههای یگان حفاظت،قول مساعد برای همکاری حداکثری و پشتیبانی قضایی در برخورد با متخلفان و مجرمین حوزه میراثفرهنگی را ارائه دادند.
انتهای پیام/
نظر شما