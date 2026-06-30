بهگزارش خبرنگار میراثآریا، سعید نیکنام امروز سهشنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با اعلام آغاز هفته فرهنگی این شهرستان اظهار کرد: این رویداد با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، گردشگری و صنایعدستی فراهان و با مشارکت دستگاههای اجرایی، هنرمندان و فعالان فرهنگی برگزار شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی شهرستان فراهان افزود: در نخستین روز از برگزاری این برنامه، احمد طهرانی، فرماندار شهرستان فراهان، با حضور در محل برگزاری هفته فرهنگی، از غرفههای مختلف بهویژه غرفه صنایعدستی بازدید کرد و از نزدیک در جریان توانمندیها، تولیدات و آثار هنرمندان و صنعتگران شهرستان قرار گرفت.
او تصریح کرد: برپایی این نمایشگاه فرصت ارزشمندی برای معرفی هنرهای سنتی، تقویت هویت فرهنگی، حمایت از هنرمندان بومی و توسعه گردشگری شهرستان فراهان است و نقش مؤثری در رونق اقتصاد محلی و ترویج فرهنگ اصیل منطقه ایفا میکند.
نیکنام خاطرنشان کرد: برنامههای هفته فرهنگی در روزهای آینده نیز با اجرای بخشهای متنوع فرهنگی، هنری و نمایشگاهی ادامه خواهد داشت و زمینهای مناسب برای آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با ظرفیتهای کمنظیر شهرستان فراهان فراهم میآورد.در صورت تمایل، میتوانم این خبر را با ادبیات رسمیتر و در قالب مناسب انتشار در پایگاه خبری ادارهکل میراثفرهنگی استان نیز تنظیم کنم.
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