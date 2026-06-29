آمادگی کامل دماوند برای میزبانی از زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه هشتم تیرماه، نشست هماهنگی ستاد اسکان و خدمات‌رسانی به زائران مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی به ریاست حامد سلطان‌آهی، معاون فنی و عمرانی فرماندار دماوند و با حضور حجت‌الاسلام کریمانی مسئول امور رسیدگی به مساجد شرق استان تهران، علی افضلی ریاست اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی شهرستان دماوند، بخشداران مرکزی و رودهن و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

در این نشست حامد سلطان آهی، معاون فنی و عمرانی فرماندار دماوند اظهار کرد: برگزاری مراسم وداع و تشییع این شخصیت برجسته، رویدادی تاریخی و ماندگار است و تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظفند با توجه به نقش راهبردی شهرستان دماوند در میزبانی از زائران، تمام توان و ظرفیت برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران همکاری کنند.

در ادامه علی افضلی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دماوند ضمن پاسداشت مقام و عظمت رهبر شهید تاکید کرد: می‌بایست به عنوان قطره ای از دریا در مقابل خدمات فداکارانه آن عزیز سفر کرده از تمامی ظرفیت‌ها و توان خود در راستای اسکان شایسته و ارزنده میهمانان شرکت کننده در مراسم تشییع رهبر شهید استفاده کرد و بر این اساس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دماوند نیز با اعلام آمادگی، تمامی تلاش خود را نسبت به میزبانی شایسته بعمل خواهد آورد.

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