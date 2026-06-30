به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی امروز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر گفت: در راستای تحقق اهداف راهبردی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مبنی بر صیانت و معرفی میراث‌های واجد ارزش جهانی، نشست تخصصی هماهنگی و هم‌اندیشی با محوریت «ثبت جهانی چشم‌انداز طبیعی و تاریخی دره سیمره» با حضور مدیر پایگاه ملی دره سیمره و معاونین ستادی این اداره کل برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: این نشست با هدف تدوین نقشه‌راه عملیاتی برای تدوین پرونده ثبت جهانی و تبیین دقیق شرح وظایف تخصصی معاونت‌ها در مواجهه با چالش‌ها و ظرفیت‌های این منظر طبیعی و تاریخی منحصر به فرد برگزار شد.

او تصریح کرد: هم‌افزایی بین بخشی میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و سرمایه‌گذاری؛ پیش‌شرط موفقیت در پرونده‌ی جهانی است.

شریفی ادامه داد: دره سیمره به عنوان یکی از مهم‌ترین استقرارگاه‌های دوران تاریخی ایران، نیازمند رویکردی بین‌رشته‌ای و مدیریتی یکپارچه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام در این نشست با تأکید بر اهمیت ثبت جهانی این اثر به عنوان یک چشم‌انداز فرهنگی اظهار کرد: ثبت جهانی سیمره تنها یک فرآیند اداری نیست، بلکه نیازمند گذار از مدیریت‌های جزیره‌ای به سوی یک مدیریت یکپارچه و هم‌سو با استانداردهای یونسکو است. در این راستا، پایگاه ملی سیمره به عنوان محور تصمیم‌سازی باید با تمامی معاونت‌های تخصصی، ارتباطی ارگانیک و پویا داشته باشد.

او گفت: در این جلسه، ضمن تحلیل وضعیت موجود پرونده، بر اقدامات همچون پایش و یکپارچه‌سازی اسناد شامل گردآوری دقیق تمامی مطالعات، گزارش‌های باستان‌شناختی، نقشه‌های توپوگرافی و اسناد حفاظتی پیشین جهت غنای علمی پرونده پیشنهادی و تبیین شرح وظایف مبتنی بر حریم شامل واگذاری مسئولیت‌های اختصاصی به هر یک از معاونت‌ها (میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و سرمایه‌گذاری) با در نظر گرفتن الزامات عرصه و حریم دره سیمره و تطبیق فعالیت‌ها با ضوابط حفاظتی پایگاه ملی و همچنین همسوسازی برنامه‌های توسعه‌ای شامل بررسی و انطباق تمامی طرح‌های اجرایی معاونت‌ها در گستره دره سیمره با طرح جامع مدیریت به منظور پرهیز از مداخلات آسیب‌زا و تأمین زیرساخت‌های پایدار برای گردشگری مسئولانه نیز تأکید شد.

مدیر پایگاه ملی دره سیمره با تشریح وضعیت مطالعات فنی، بر ضرورت استانداردسازی گزارش‌های ادواری تأکید کرد و افزود: تطبیق معیارهای حفاظتی با ضوابط مورد نظر کمیته میراث جهانی یونسکو، مستلزم همکاری فرابخشی و بسیج تمامی منابع تخصصی اداره کل است. این نشست نقطه عطفی برای هم‌سو کردن تمامی توان فنی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی استان در خدمت به این پرونده ملی و فراملی محسوب می‌شود.

این نشست در نهایت با صدور دستورالعمل‌های اجرایی برای معاونت‌ها به پایان رسید و مقرر شد گزارش پیشرفت اقدامات در بازه‌های زمانی مشخص، در جلسات پایش آتی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بستری پویا برای نهایی‌سازی پرونده ثبت جهانی دره سیمره فراهم شود.

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