به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: در راستای حمایت از هنرمندان و صنعتگران بومی، معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان و ایجاد فرصت مناسب برای عرضه مستقیم تولیدات، هفته‌بازار صنایع‌دستی روز دوشنبه با حضور ۲۰ صنعتگر در رشته‌های مختلف در میدان ۲۲ بهمن ایلام برپا شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در این هفته‌بازار، صنعتگران استان آثار و تولیدات خود را در رشته‌های متنوع صنایع‌دستی در معرض دید و فروش عموم قرار داده‌اند که این اقدام علاوه بر حمایت از تولیدات داخلی، زمینه آشنایی بیشتر شهروندان و گردشگران با هنرهای سنتی و اصیل استان را فراهم می‌کند.

او با تأکید بر اهمیت برگزاری بازارهای موقت صنایع‌دستی اظهار کرد: ایجاد چنین فضاهایی نقش مؤثری در رونق اقتصاد هنرمندان، توسعه بازار فروش محصولات صنایع‌دستی و حفظ و ترویج هنرهای بومی دارد و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با جدیت از برگزاری این‌گونه برنامه‌ها حمایت خواهد کرد.

شریفی از شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور در هفته‌بازار صنایع‌دستی میدان ۲۲ بهمن، ضمن حمایت از صنعتگران استان، از آثار ارزشمند و دست‌ساخته‌های هنرمندان ایلامی بازدید کنند.

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